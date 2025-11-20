Емоционален Почетино изригна на пресконференция: Аз съм треньор, а не чистачка!

Селекционерът на националния отбор на САЩ Маурисио Почетино реагира емоционално на въпрос защо в приятелския мач срещу Уругвай, спечелен с 5:1 от “янкитем”, не е използвал титулярния състав.

САЩ разгроми Уругвай в контрола

„Може би трябва да съкратим пресконференцията, да отида в съблекалнята, да се върна и да започна отначало? Спечелихме с 5:1. Аз съм треньор на националния отбор на САЩ, а не чистачка... Кажете ми, за кои „обикновени“ играчи говорите, защото не разбирам какво означава това?

POSTING THIS MAURICIO POCHETTINO RANT AGAIN BECAUSE THERE IS NO SUCH THING AS A FRIENDLY ANYMORE



EVERY GAME MATTERS pic.twitter.com/cqtg5iFlsp — USMNT Only (@usmntonly) November 19, 2025

Честно казано, уморен съм и може би не разбирам много добре английски. Първите два въпроса ме разстроиха, защото не разбирам какво очакват от мен’', каза Почетино, цитиран от “Daily Mail”.

Иначе САЩ продължава успешната си подготовка за Мондиал 2026, като има четири победи и едно равенство в последните си срещи.