Почетино е спечелил повече от 5 милиона долара за седем месеца като селекционер на САЩ

Маурисио Почетино е спечелил повече от 5 милиона долара по време на първите си седем месеца като селекционер на националния тим на САЩ. Аржентинецът бе обявен като наследник на Грег Берхалтер на 10 септември 2024 и е получил 5 016 917 долара за финансовата година, която приключва на 31 март 2025. Заплатата му за този период е била 2 156 917 долара, като той е получил и премия от 2,5 милиона.

Бархалтер, който бе уволнен през юли 2024 след отпадането в първия кръг на Копа Америка. Той бе взел 1 774 981 долара за фискалната година, което включва заплата от 699 148 долара, бонус от 325 хиляди и още плащания за 750 833 долара. Селекционерът на женския тим на САЩ Ема Хайс печели 1 469 557 долара, които са формирани от заплата от 744 557 долара, 700 хиляди бонус и 25 хиляди под формата на други компенсации.

Mauricio Pochettino spent much of 2025 disassembling and re-assembling the USMNT.



The roster he announced yesterday, and that will convene next week in Atlanta to open 2026?



It is, more or less, his re-assembled USMNT core.https://t.co/ButkHFeoFj — Henry Bushnell (@HenryBushnell) March 18, 2026