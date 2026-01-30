Популярни
  1. Sportal.bg
  2. САЩ
  3. Почетино: За нас Мондиалът ще започне през март

  • 30 яну 2026 | 10:13
  • 415
  • 0
Селекционерът на САЩ Маурисио Почетино иска отборът му да се отнася към предстоящите приятелски мачове като към такива от Световното първенство. САЩ е съдомакин на Мондиала, който ще приеме заедно с Канада и Мексико през лятото, а аржентинският наставник иска тимът му да влезе в правилния ритъм преди турнира.

Тимът на Почетино ще изиграе приятелски мачове срещу Белгия и Португалия през март пред домакинска публика в Атланта, Джорджия, през май ще се изправи срещу Сенегал в Шарлът, Северна Каролина, а последният двубой преди Световното първенство ще бъде срещу Германия в Чикаго, Илинойс, през юни.

„Идеята е, че за нас Мондиалът ще започне през март, когато се съберем всички заедно - както направихме през последните международни паузи през ноември и октомври. Искаме да покажем нашата идентичност, начинът, по който играем и по който искаме да се представяме на Световното първенство“, заяви Маурисио Почетино пред медиите.

Отборът на САЩ достигна до финала на КОНКАКАФ Голд Къп през миналото лято и го загуби, но към края на годината подобриха формата си, спечелвайки последните си три приятелски мача срещу Австралия, Парагвай и Уругвай.

„Трябва да се представяме добре, да покажем нашите качества“, заяви аржентинецът, който пое националния тим на САЩ през 2024 година, след като предишният наставник Грег Берхалтер напусна заради ранното отпадане от Копа Америка, проведена на домакинска земя.

Бившият треньор на Пари Сен Жермен и Тотнъм каза, че вече има „много добра представа“ кои ще бъдат 26-те му избраници за турнира.

„Имахме време да наблюдаваме играчите - над 70 футболисти, които гледахме в продължение на година и половина. Сега трябва просто да се надяваме да са здрави“, обясни Почетино.

На Световното първенство това лято САЩ е в група с Парагвай, Австралия и победителят от континенталния плейоф на УЕФА между Турция, Румъния, Словакия и Косово.

