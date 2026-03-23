  От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

  • 23 март 2026 | 12:13
Отборите на Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА, които сформират първата четворка на efbet Лига, разполагат с общо 20 български футболисти, взимащи участие в повечето срещи на клубовете си.

Въпреки това едва двама от тях ще пътуват за турнето на националния отбор на България в Индонезия.

От първите два тима няма да има представител, а единственият титуляр на отбор от топ 4 в родното първенство ще е Георги Русев (ЦСКА 1948).

Ето 20-те футболисти на Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА, които биха могли да са национали на България, но по една или друга причина само двама от тях попаднаха сред избраниците на Александър Димитров за мачовете със Соломонови острови и Индонезия/Сейнт Китс и Невис:

Долуизброените състезатели са изиграли минимум 10 шампионатни срещи през този сезон.

Левски

Без повиквателни: Светослав Вуцов (от 27 изиграни мача в 27 титуляр), Георги Костадинов (от 19 мача в 14 титуляр), Асен Митков (от 19 мача в 8 титуляр), Радослав Кирилов (от 23 мача в 12 титуляр);

Извикан: Кристиан Димитров (от 23 мача в 23 титуляр), в 89-ата минута на мача с Черно море се хвана за крака и отпадна поради съмнение за разтежение в аддуктора.

Лудогорец

Без повиквателни: Антон Недялков (от 21 мача в 16 титуляр), Ивайло Чочев (от 27 мача в 22 титуляр), Иван Йорданов (от 10 мача в два титуляр), Станислав Иванов (от 12 мача в 5 титуляр. Не играе от няколко срещи насам поради контузия.).

ЦСКА 1948

Без повиквателни: Петър Маринов (от 13 мача в 13 титуляр), Димитър Шейтанов (от 15 мача в 14 титуляр), Борислав Цонев (от 22 мача в 12 титуляр), Петър Витанов (от 19 мача в 12 титуляр, но през пролетта не играе), Марто Бойчев (от 20 мача в 5 титуляр), Атанас Илиев (от 25 мача в четири титуляр);

Извикан: Георги Русев (от 22 мача в 17 титуляр).

ЦСКА

Без повиквателни: Теодор Иванов (от 19 мача в 15 титуляр), Илиан Илиев (от 20 мача в 10 титуляр), Петко Панайотов (от 23 мача в 9 титуляр);

Извикан: Иван Турицов (от 16 мача в 10 титуляр).

Левски се похвали със седем национали

Илия Груев: Чест е да вървя по стъпките на най-големите футболисти в нашата страна

Весела Лечева: За мен беше удоволствие да застана до най-добрите футболисти на България

Пълни резултати от 65-ата анкета "Футболист на годината"

Отвратителен акт на агресия между деца в Пловдив

Попето с емоционални думи за края на кариерата си: Чувствам се повече от щастлив и благодарен на Цар Футбол

Извикаха по спешност втори футболист на ЦСКА за турнето на България в Индонезия

Лора Христова и още биатлонисти се завръщат в България!

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

