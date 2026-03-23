От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

Отборите на Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА, които сформират първата четворка на efbet Лига, разполагат с общо 20 български футболисти, взимащи участие в повечето срещи на клубовете си.

Въпреки това едва двама от тях ще пътуват за турнето на националния отбор на България в Индонезия.

От първите два тима няма да има представител, а единственият титуляр на отбор от топ 4 в родното първенство ще е Георги Русев (ЦСКА 1948).

Ето 20-те футболисти на Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА, които биха могли да са национали на България, но по една или друга причина само двама от тях попаднаха сред избраниците на Александър Димитров за мачовете със Соломонови острови и Индонезия/Сейнт Китс и Невис:

Долуизброените състезатели са изиграли минимум 10 шампионатни срещи през този сезон.

Левски

Без повиквателни: Светослав Вуцов (от 27 изиграни мача в 27 титуляр), Георги Костадинов (от 19 мача в 14 титуляр), Асен Митков (от 19 мача в 8 титуляр), Радослав Кирилов (от 23 мача в 12 титуляр);

Извикан: Кристиан Димитров (от 23 мача в 23 титуляр), в 89-ата минута на мача с Черно море се хвана за крака и отпадна поради съмнение за разтежение в аддуктора.

Лудогорец

Без повиквателни: Антон Недялков (от 21 мача в 16 титуляр), Ивайло Чочев (от 27 мача в 22 титуляр), Иван Йорданов (от 10 мача в два титуляр), Станислав Иванов (от 12 мача в 5 титуляр. Не играе от няколко срещи насам поради контузия.).

ЦСКА 1948

Без повиквателни: Петър Маринов (от 13 мача в 13 титуляр), Димитър Шейтанов (от 15 мача в 14 титуляр), Борислав Цонев (от 22 мача в 12 титуляр), Петър Витанов (от 19 мача в 12 титуляр, но през пролетта не играе), Марто Бойчев (от 20 мача в 5 титуляр), Атанас Илиев (от 25 мача в четири титуляр);

Извикан: Георги Русев (от 22 мача в 17 титуляр).

ЦСКА

Без повиквателни: Теодор Иванов (от 19 мача в 15 титуляр), Илиан Илиев (от 20 мача в 10 титуляр), Петко Панайотов (от 23 мача в 9 титуляр);

Извикан: Иван Турицов (от 16 мача в 10 титуляр).