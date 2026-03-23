Популярни
»
Вход / Регистрирай се
Извикаха по спешност втори футболист на ЦСКА за турнето на България в Индонезия

  • 23 март 2026 | 12:38
  • 979
  • 4

Не един, а двама футболисти на ЦСКА ще пътуват за турнето на националния тим на България в Индонезия, стана ясно днес. Първоначално в групата на Александър Димитров попадна десният бек Иван Турицов.

След като вчера официално стана ясно, че централният защитник на Левски Кристиан Димитров няма да пътува с “трикольорите”, на негово място потегля Теодор Иванов. За бранителя на “червените” това е първа повиквателна в мъжкия тим.

Той трябваше да играе за младежите в предстоящите евроквалификации срещу Гибралтар и Азербайджан, но заради форсмажорните обстоятелства ще пътува за Югоизточна Азия.

През този сезон Иванов е изиграл 19 шампионатни срещи с фланелката на ЦСКА, в 15 от които е бил титуляр.

Следвай ни:

Още от Национални отбори

Левски се похвали със седем национали

  • 23 март 2026 | 10:15
  • 999
  • 0
Груев обясни отсъствието си за България и заяви: Горд съм, че играя във Висшата лига

  • 22 март 2026 | 21:07
  • 6702
  • 1
Димитров: Като в първенството имаме играчи от Мартиника и Гвинея-Бисау, не смятам, че Соломонови о-ви заслужават такива подигравки

  • 22 март 2026 | 20:53
  • 4269
  • 11
Всички призьори от церемонията за "Футболист на годината"

  • 22 март 2026 | 20:22
  • 45909
  • 100
Тодор Янчев: Радвам се, когато работя с най-добрите играчи в България

  • 22 март 2026 | 18:55
  • 719
  • 0
Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

  • 22 март 2026 | 14:33
  • 30325
  • 79
Виж всички

Водещи Новини

От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

  • 23 март 2026 | 12:13
  • 2934
  • 1
Лора Христова и още биатлонисти се завръщат в България!

  • 23 март 2026 | 12:36
  • 252
  • 0
Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 31470
  • 114
Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

  • 22 март 2026 | 21:45
  • 45074
  • 29
Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

  • 23 март 2026 | 08:00
  • 5067
  • 0