Извикаха по спешност втори футболист на ЦСКА за турнето на България в Индонезия

Не един, а двама футболисти на ЦСКА ще пътуват за турнето на националния тим на България в Индонезия, стана ясно днес. Първоначално в групата на Александър Димитров попадна десният бек Иван Турицов.

След като вчера официално стана ясно, че централният защитник на Левски Кристиан Димитров няма да пътува с “трикольорите”, на негово място потегля Теодор Иванов. За бранителя на “червените” това е първа повиквателна в мъжкия тим.

Той трябваше да играе за младежите в предстоящите евроквалификации срещу Гибралтар и Азербайджан, но заради форсмажорните обстоятелства ще пътува за Югоизточна Азия.

През този сезон Иванов е изиграл 19 шампионатни срещи с фланелката на ЦСКА, в 15 от които е бил титуляр.