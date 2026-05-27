Патрик-Габриел Галчев: Щом става въпрос за националния отбор, винаги има енергия

Завърналият се в националния отбор на България Патрик-Габриел Галчев не скри радостта си от това отново да бъде част от състава на "лъвовете". Той използва случая да поздрави Левски за шампионската титла и изрази надежда, че някой ден ще изпита това чувство и като футболист на "сините", а не само като фен.

"Много съм радостен, че след 2 години се завръщам в националния отбор. Благодаря на треньорския щаб и всички ръководители. Има доста голямо вълнение от моя страна. Щом става въпрос за националния отбор, винаги има енергия.

Левски е отборът на сърцето ми. Радвам се много за клуба. Радвам се, че станаха шампиони. Това е футболът. Надявам се след време да изпитам тази емоция като футболист, а не като фен.

Нивото на футбола в Босна е добро. Със сигурност е малко по-агресивно от това в България и е доста трудно. От Железничар скоро ще обявят каква е моята ситуация. Към момента не мога да коментирам

Моите амбиции са да спечелим тези два мача и да зарадваме цяла България", каза Галчев.