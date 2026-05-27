  Патрик-Габриел Галчев: Щом става въпрос за националния отбор, винаги има енергия

Патрик-Габриел Галчев: Щом става въпрос за националния отбор, винаги има енергия

  • 27 май 2026 | 18:37
Завърналият се в националния отбор на България Патрик-Габриел Галчев не скри радостта си от това отново да бъде част от състава на "лъвовете". Той използва случая да поздрави Левски за шампионската титла и изрази надежда, че някой ден ще изпита това чувство и като футболист на "сините", а не само като фен.

"Много съм радостен, че след 2 години се завръщам в националния отбор. Благодаря на треньорския щаб и всички ръководители. Има доста голямо вълнение от моя страна. Щом става въпрос за националния отбор, винаги има енергия.

Лукас Петков: Надявам се да стартираме една успешна серия преди мачовете от Лигата на нациите

Левски е отборът на сърцето ми. Радвам се много за клуба. Радвам се, че станаха шампиони. Това е футболът. Надявам се след време да изпитам тази емоция като футболист, а не като фен.

Нивото на футбола в Босна е добро. Със сигурност е малко по-агресивно от това в България и е доста трудно.  От Железничар скоро ще обявят каква е моята ситуация. Към момента не мога да коментирам

Моите амбиции са да спечелим тези два мача и да зарадваме цяла България", каза Галчев.

Фратрия обяви раздяла с титуляр

Фратрия обяви раздяла с титуляр

  • 27 май 2026 | 14:57
  • 2142
  • 0
"Северъ" с реакция след новината за Ицо Янев

"Северъ" с реакция след новината за Ицо Янев

  • 27 май 2026 | 14:53
  • 27880
  • 37
Националите по минифутбол започват похода на Евро 2026 срещу Израел в Братислава

Националите по минифутбол започват похода на Евро 2026 срещу Израел в Братислава

  • 27 май 2026 | 13:33
  • 892
  • 2
Балтанов остава в щаба на новия треньор на Ботев (Пд)

Балтанов остава в щаба на новия треньор на Ботев (Пд)

  • 27 май 2026 | 13:26
  • 2457
  • 2
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 29692
  • 231
Нико Петров: Левски е като кубчето на Рубик за вицешампиона

Нико Петров: Левски е като кубчето на Рубик за вицешампиона

  • 27 май 2026 | 12:37
  • 2746
  • 2
Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

  • 27 май 2026 | 15:19
  • 29623
  • 82
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 29692
  • 231
Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

  • 27 май 2026 | 16:32
  • 10604
  • 29
Левски представи нова емблема

Левски представи нова емблема

  • 27 май 2026 | 12:17
  • 30696
  • 132
ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

  • 27 май 2026 | 12:36
  • 34156
  • 25
Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

  • 27 май 2026 | 09:50
  • 43616
  • 55