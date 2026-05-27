Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Грък с един международен мач през сезона свири на "Колежа"

Грък с един международен мач през сезона свири на "Колежа"

  • 27 май 2026 | 15:31
  • 438
  • 0
Грък с един международен мач през сезона свири на "Колежа"
Слушай на живо
Слушай на живо: България - Черна гора

Гръцкият съдия Янис Пападопулос ще ръководи контролната среща между националните отбори на България и Черна гора в понеделник, съобщиха от УЕФА. 44-годишният арбитър е със значка на ФИФА от 2015 г., но през отиващия си сезон е имал едва едно международно назначение. И това е срещата от втория кръг на Лига на конференциите между Динамо (Минск) и Егнатия.

Черна гора идва в Пловдив с играчи от Ланс, Аталанта, Лацио и ЦСКА 1948
Черна гора идва в Пловдив с играчи от Ланс, Аталанта, Лацио и ЦСКА 1948

Помощници на Пападопулос на мача ще бъдат Андреас Мейнданас и Полихронис Костарас. Фотиос Полихронис пък ще бъде четвърти съдия. Срещата в Пловдив на стадион "Христо Ботев" ще се играе на 1 юни от 19:00 часа и е първата от двете юнски проверки за "лъвовете". Четири дни по-късно селекцията на Александър Димитров ще гостува на Молдова във втория си мач, който е и генерална репетиция преди старта на Лига на нациите в края на септември.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Фратрия обяви раздяла с титуляр

Фратрия обяви раздяла с титуляр

  • 27 май 2026 | 14:57
  • 1138
  • 0
"Северъ" с реакция след новината за Ицо Янев

"Северъ" с реакция след новината за Ицо Янев

  • 27 май 2026 | 14:53
  • 15407
  • 13
Националите по минифутбол започват похода на Евро 2026 срещу Израел в Братислава

Националите по минифутбол започват похода на Евро 2026 срещу Израел в Братислава

  • 27 май 2026 | 13:33
  • 678
  • 2
Балтанов остава в щаба на новия треньор на Ботев (Пд)

Балтанов остава в щаба на новия треньор на Ботев (Пд)

  • 27 май 2026 | 13:26
  • 2144
  • 2
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 20075
  • 166
Нико Петров: Левски е като кубчето на Рубик за вицешампиона

Нико Петров: Левски е като кубчето на Рубик за вицешампиона

  • 27 май 2026 | 12:37
  • 2048
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престои в Ботев

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престои в Ботев

  • 27 май 2026 | 16:32
  • 4982
  • 6
Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

  • 27 май 2026 | 15:19
  • 12410
  • 22
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 20075
  • 166
Левски представи нова емблема

Левски представи нова емблема

  • 27 май 2026 | 12:17
  • 22892
  • 97
ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

  • 27 май 2026 | 12:36
  • 23990
  • 17
Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

  • 27 май 2026 | 09:50
  • 34852
  • 48