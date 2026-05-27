Грък с един международен мач през сезона свири на "Колежа"

Гръцкият съдия Янис Пападопулос ще ръководи контролната среща между националните отбори на България и Черна гора в понеделник, съобщиха от УЕФА. 44-годишният арбитър е със значка на ФИФА от 2015 г., но през отиващия си сезон е имал едва едно международно назначение. И това е срещата от втория кръг на Лига на конференциите между Динамо (Минск) и Егнатия.

Помощници на Пападопулос на мача ще бъдат Андреас Мейнданас и Полихронис Костарас. Фотиос Полихронис пък ще бъде четвърти съдия. Срещата в Пловдив на стадион "Христо Ботев" ще се играе на 1 юни от 19:00 часа и е първата от двете юнски проверки за "лъвовете". Четири дни по-късно селекцията на Александър Димитров ще гостува на Молдова във втория си мач, който е и генерална репетиция преди старта на Лига на нациите в края на септември.