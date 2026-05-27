  Лукас Петков: Надявам се да стартираме една успешна серия преди мачовете от Лигата на нациите

Лукас Петков: Надявам се да стартираме една успешна серия преди мачовете от Лигата на нациите

  • 27 май 2026 | 18:25
България - Черна гора

Българският национал Лукас Петков говори пред репортерите на "efbet Национална футболна база" в Бояна. Офанзивният футболист, който спечели промоция за Бундеслигата със своя отбор Елверсберг, сподели очакванията си за предстоящите две контролни срещи на "лъвовете" - срещу Черна гора (1 юни) и Молдова (5 юни).

"Моите очаквания за следващия сезон са да продължа да вкарам голове. Надявам се да останем в елита на Германия. Това е специален момент за моя клуб. Радвам се, че успяхме да направим хората щастливи.

Отново българин в Бундеслигата! Лукас Петков и Елверсберг сътвориха история
Отново българин в Бундеслигата! Лукас Петков и Елверсберг сътвориха история

Надявам се да спечелим и двете предстоящи контроли и да стартираме една успешна серия преди мачовете от Лигата на нациите през есента.

Патрик-Габриел Галчев: Щом става въпрос за националния отбор, винаги има енергия
Патрик-Габриел Галчев: Щом става въпрос за националния отбор, винаги има енергия

Опитвам се да помагам максимално на отбора. Българският ми все още не е достатъчно добър, въпреки че се опитвам да комуникирам със съотборниците ми на български. Дали съм лидер на този отбор? Може би има и други момчета, които са доста по-комуникативни", заяви Петков.

Снимки: Startphoto

