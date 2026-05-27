Националите по минифутбол изпуснаха Израел на старта на Евро 2026

Националният отбор на България по минифутбол стартира с равенство участието си на Евро 2026 в Братислава. "Лъвовете" завършиха при резултат 1:1 срещу Израел в първата си среща от група В.

И двете попадения в двубоя паднаха през втората част. Адар Калир даде аванс на израелците в 30-ата минута, а осем по-късно за наше щастие Юсеф Саруси си отбеляза автогол.

Със сигурност селекцията на Николай Михов има за какво да съжалява, тъй като тотално надигра своя съперник, но не успя да материализира многото създадени положения. С няколко добри спасявания се отчете родният вратар Тодор Малинов.

Следващият мач на България е след два дни срещу Португалия. В събота пък "трикольорите" се изправят срещу Чехия в последния си сблъсък от груповата фаза.