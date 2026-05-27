Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Националите по минифутбол изпуснаха Израел на старта на Евро 2026

Националите по минифутбол изпуснаха Израел на старта на Евро 2026

  • 27 май 2026 | 19:32
  • 609
  • 0
Националите по минифутбол изпуснаха Израел на старта на Евро 2026

Националният отбор на България по минифутбол стартира с равенство участието си на Евро 2026 в Братислава. "Лъвовете" завършиха при резултат 1:1 срещу Израел в първата си среща от група В.

И двете попадения в двубоя паднаха през втората част. Адар Калир даде аванс на израелците в 30-ата минута, а осем по-късно за наше щастие Юсеф Саруси си отбеляза автогол.

Със сигурност селекцията на Николай Михов има за какво да съжалява, тъй като тотално надигра своя съперник, но не успя да материализира многото създадени положения. С няколко добри спасявания се отчете родният вратар Тодор Малинов.

Следващият мач на България е след два дни срещу Португалия. В събота пък "трикольорите" се изправят срещу Чехия в последния си сблъсък от груповата фаза.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Фратрия обяви раздяла с титуляр

Фратрия обяви раздяла с титуляр

  • 27 май 2026 | 14:57
  • 2143
  • 0
"Северъ" с реакция след новината за Ицо Янев

"Северъ" с реакция след новината за Ицо Янев

  • 27 май 2026 | 14:53
  • 27895
  • 37
Националите по минифутбол започват похода на Евро 2026 срещу Израел в Братислава

Националите по минифутбол започват похода на Евро 2026 срещу Израел в Братислава

  • 27 май 2026 | 13:33
  • 892
  • 2
Балтанов остава в щаба на новия треньор на Ботев (Пд)

Балтанов остава в щаба на новия треньор на Ботев (Пд)

  • 27 май 2026 | 13:26
  • 2458
  • 2
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 29718
  • 231
Нико Петров: Левски е като кубчето на Рубик за вицешампиона

Нико Петров: Левски е като кубчето на Рубик за вицешампиона

  • 27 май 2026 | 12:37
  • 2749
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно

БФС с огромни промени във Втора лига - шест клуба изпадат и не всички шампиони от Трета лига ще влизат директно

  • 27 май 2026 | 20:03
  • 68
  • 0
Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

  • 27 май 2026 | 15:19
  • 29668
  • 82
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 29718
  • 231
Пловдивчани с преднина в Ботевград, изгонеха фенка от залата!

Пловдивчани с преднина в Ботевград, изгонеха фенка от залата!

  • 27 май 2026 | 19:15
  • 1487
  • 0
Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

  • 27 май 2026 | 16:32
  • 10617
  • 29
Левски представи нова емблема

Левски представи нова емблема

  • 27 май 2026 | 12:17
  • 30716
  • 132