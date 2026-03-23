Популярни
»
Вход / Регистрирай се
Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

  • 23 март 2026 | 14:13
  • 980
  • 0

Защитникът на Кифисия и националния отбор Алекс Петков отпада от състава на България заради травма (пубалгия), стана ясно по-рано днес след направените му от медицинския щаб на "трикольорите" прегледи.

На мястото на Петков, който е получил контузията по време на снощния шампионатен мач на своя тим в гръцкото първенство срещу АЕК, селекционерът Александър Димитров повика защитника на ЦСКА и България U21 Теодор Иванов. Така Иванов ще отпътува с първия тим за Индонезия за турнира FIFA Series 2026.

Извикаха по спешност втори футболист на ЦСКА за турнето на България в Индонезия

Мястото на Иванов в младежката селекция пък ще заеме футболистът на Септември Кубрат Йонашчъ, който получи повиквателна от селекционера на България U21 Тодор Янчев за предстоящите европейски квалификации с Гибралтар и Азербайджан.

Двама национали отказаха да летят за Индонезия и отпаднаха от състава на България

По този начин футболистите, които получиха повиквателна от Александър Димитров, но няма да пътуват с "лъвовете" за Индонезия, стават четирима. Преди него от групата, заради контузия, отпадна Кристиан Димитров, а Илия Груев и Лукас Петков отказаха турнето до Югоизточна Азия поради лични причини.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски се похвали със седем национали

  • 23 март 2026 | 10:15
  • 1312
  • 0
Илия Груев: Чест е да вървя по стъпките на най-големите футболисти в нашата страна

  • 23 март 2026 | 09:52
  • 1743
  • 2
Весела Лечева: За мен беше удоволствие да застана до най-добрите футболисти на България

  • 23 март 2026 | 09:46
  • 642
  • 1
Пълни резултати от 65-ата анкета "Футболист на годината"

  • 23 март 2026 | 09:40
  • 4024
  • 0
Отвратителен акт на агресия между деца в Пловдив

  • 23 март 2026 | 09:38
  • 14248
  • 30
Попето с емоционални думи за края на кариерата си: Чувствам се повече от щастлив и благодарен на Цар Футбол

  • 23 март 2026 | 09:11
  • 6724
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

  • 23 март 2026 | 12:13
  • 8417
  • 2
Лора Христова се завърна в България: С труд и постоянство всичко се постига!

  • 23 март 2026 | 13:23
  • 3463
  • 2
Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 32506
  • 118
Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

  • 22 март 2026 | 21:45
  • 46018
  • 31
Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

  • 23 март 2026 | 08:00
  • 5909
  • 0