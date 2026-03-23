Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

Защитникът на Кифисия и националния отбор Алекс Петков отпада от състава на България заради травма (пубалгия), стана ясно по-рано днес след направените му от медицинския щаб на "трикольорите" прегледи.

На мястото на Петков, който е получил контузията по време на снощния шампионатен мач на своя тим в гръцкото първенство срещу АЕК, селекционерът Александър Димитров повика защитника на ЦСКА и България U21 Теодор Иванов. Така Иванов ще отпътува с първия тим за Индонезия за турнира FIFA Series 2026.

Мястото на Иванов в младежката селекция пък ще заеме футболистът на Септември Кубрат Йонашчъ, който получи повиквателна от селекционера на България U21 Тодор Янчев за предстоящите европейски квалификации с Гибралтар и Азербайджан.

По този начин футболистите, които получиха повиквателна от Александър Димитров, но няма да пътуват с "лъвовете" за Индонезия, стават четирима. Преди него от групата, заради контузия, отпадна Кристиан Димитров, а Илия Груев и Лукас Петков отказаха турнето до Югоизточна Азия поради лични причини.