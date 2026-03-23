Националите спират на две места по пътя към Индонезия - вижте къде

Националният отбор на България ще направи две спирки по пътя си към Индонезия. Самолетът на “лъвовете” ще направят паузи за презареждане в Оман и Шри Ланка. Националите заминават за участието си на турнира FIFA Series 2026.

Нашите ще изиграят две проверки в столицата Джакарта. Първата от тях е в петък, 27 март, от 10:30 ч. сутринта българско време срещу Соломоновите острови. Втората ще бъде срещу един измежду домакините или Сейнт Китс и Невис в зависимост от развоя на първите срещи.

Филип Друмчев - специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия