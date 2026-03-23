Националите потеглят към Индонезия

Слушай на живо: Соломонови острови - България

Националният отбор на България се отправя на пътешествието си към Индонезия. Националите заминават за участието си на турнира FIFA Series 2026. Нашите ще изиграят две проверки в столицата Джакарта. Първата от тях е в петък, 27 март, от 10:30 ч. сутринта българско време срещу Соломоновите острови. Втората ще бъде срещу един измежду домакините или Сейнт Китс и Невис в зависимост от развоя на първите срещи.

Националите се събират на летище "Васил Левски" малко след 18:00 часа, а полетът е насрочен за 20:00.