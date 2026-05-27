Националите по минифутбол започват похода на Евро 2026 срещу Израел в Братислава

Часът на истината предстои за българския национален отбор по минифутбол. Днес от 18:30 ч. българско време момчетата на селекционера Николай Михов се изправят срещу тима на Израел в първия си мач от груповата фаза на Европейското първенство (EMF EURO 2026).

Българската експедиция демонстрира перфектна организация и бе сред първите, които пристигнаха в столицата на Словакия. Благодарение на това "лъвовете" имаха възможност бързо да се аклиматизират и да проведат няколко ползотворни тренировки на местна земя. Тимът успя да усети и атмосферата в супермодерната зала "Ondrej Nepela", където ще се играят двубоите от шампионата и където нашите момчета ще търсят задължителен успех на старта.

Ясен е съставът на националите по минифутбол за Евро 2026

България влиза в първенството със сериозно обновен състав, който съчетава младост, глад за успехи и международен опит. Промяната обаче не променя целите пред отбора, който по право е сочен за един от скритите фаворити в надпреварата. Жребият обаче бе тежък и прати тима ни в изключително тежка и коварна група. Освен днешния съперник Израел, в нашия поток са още традиционните сили Чехия и Португалия.

Александър Димитров надъха националите по минифутбол

Първото препятствие в лицето на Израел е добре познато, но изключително неудобно. През годините двата тима са си разменяли победи в оспорвани сблъсъци, което е гаранция за тактическо надиграване и битка до последната секунда на терена. Първите три точки в тази "група на смъртта" обаче са от фундаментално значение за класирането напред и българите излизат с мисъл единствено за победа.