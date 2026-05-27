Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Националите по минифутбол започват похода на Евро 2026 срещу Израел в Братислава

Националите по минифутбол започват похода на Евро 2026 срещу Израел в Братислава

  • 27 май 2026 | 13:33
  • 401
  • 1
Националите по минифутбол започват похода на Евро 2026 срещу Израел в Братислава

Часът на истината предстои за българския национален отбор по минифутбол. Днес от 18:30 ч. българско време момчетата на селекционера Николай Михов се изправят срещу тима на Израел в първия си мач от груповата фаза на Европейското първенство (EMF EURO 2026).

Българската експедиция демонстрира перфектна организация и бе сред първите, които пристигнаха в столицата на Словакия. Благодарение на това "лъвовете" имаха възможност бързо да се аклиматизират и да проведат няколко ползотворни тренировки на местна земя. Тимът успя да усети и атмосферата в супермодерната зала "Ondrej Nepela", където ще се играят двубоите от шампионата и където нашите момчета ще търсят задължителен успех на старта.

Ясен е съставът на националите по минифутбол за Евро 2026
Ясен е съставът на националите по минифутбол за Евро 2026

България влиза в първенството със сериозно обновен състав, който съчетава младост, глад за успехи и международен опит. Промяната обаче не променя целите пред отбора, който по право е сочен за един от скритите фаворити в надпреварата. Жребият обаче бе тежък и прати тима ни в изключително тежка и коварна група. Освен днешния съперник Израел, в нашия поток са още традиционните сили Чехия и Португалия.

Александър Димитров надъха националите по минифутбол
Александър Димитров надъха националите по минифутбол

Първото препятствие в лицето на Израел е добре познато, но изключително неудобно. През годините двата тима са си разменяли победи в оспорвани сблъсъци, което е гаранция за тактическо надиграване и битка до последната секунда на терена. Първите три точки в тази "група на смъртта" обаче са от фундаментално значение за класирането напред и българите излизат с мисъл единствено за победа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски привлича и защитник от Португалия

Левски привлича и защитник от Португалия

  • 27 май 2026 | 06:36
  • 17447
  • 22
Ботев организира мирен протест пред Община Пловдив

Ботев организира мирен протест пред Община Пловдив

  • 26 май 2026 | 21:07
  • 4193
  • 17
ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

  • 26 май 2026 | 20:07
  • 48619
  • 88
Ботев обявява новия треньор в сряда

Ботев обявява новия треньор в сряда

  • 26 май 2026 | 19:18
  • 12225
  • 27
„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

  • 26 май 2026 | 19:13
  • 13729
  • 122
От "Лаута": Поискахме БФС да измести баража за събота, отказаха ни категорично

От "Лаута": Поискахме БФС да измести баража за събота, отказаха ни категорично

  • 26 май 2026 | 18:30
  • 4916
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 11780
  • 85
Левски представи нова емблема

Левски представи нова емблема

  • 27 май 2026 | 12:17
  • 16247
  • 73
ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

  • 27 май 2026 | 12:36
  • 15628
  • 12
Генчев поема Ботев (Пд), вече е в квартал "Каменица"

Генчев поема Ботев (Пд), вече е в квартал "Каменица"

  • 27 май 2026 | 10:52
  • 14582
  • 33
Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

  • 27 май 2026 | 09:50
  • 28179
  • 40
Изповедта на един "син“ шампион: Светослав Гоцев за успехите с Левски и емоциите с националната фланелка

Изповедта на един "син“ шампион: Светослав Гоцев за успехите с Левски и емоциите с националната фланелка

  • 27 май 2026 | 10:00
  • 8437
  • 0