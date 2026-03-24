Даниел Димов става шеф в Черно море

Даниел Димов отново може да стане част от Черно море, но този път като шеф. Това съобщава "Мач Телеграф". Ръководството на тима го гласи за спортен директор и това ще бъде една от промените, които ще бъдат направени на "Тича" през лятото. В момента при "моряците" няма човек, който да изпълнява тази длъжност.

Илиан Илиев движи нещата около отбора, а с останалото се занимава Пламен Андреев, който е изпълнителен директор. Така липсва буфер, който да се наеме със селекцията и да умее да изглажда ситуации като тази, която се получи с Пламен Илиев. Както е известно, вратарят наруши спокойствието, което привидно цари на "Тича" и напусна по собствено желание. Запознати твърдят, че това е станало след сериозен разрив с Илиан Илиев.

Интересното е, че Димов, в качеството си на клубна легенда, застана на страната на Пламен Илиев. И дори се стигна до размяна на декларации между него и феновете на клуба. Според запознати двете страни лесно ще изгладят отношенията си.

Бившият защитник пък е използвал свободното си време, за да трупа опит и квалификации, които да му помогнат в новата му роля.