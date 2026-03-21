Бурас: Много важни три точки за нашия отбор

Халфът на Левски Акрам Бурас бе много доволен от успеха с 2:1 над Черно море в мач от 27-ия кръг на efbet Лига.

"Беше много труден двубой, много важни три точки за нашия отбор. Благодаря на треньора, на щаба и на моите съотборници. Трябва да продължаваме по същия начин и да печелим всички мачове до края.



Всичко се случва много естествено, не само Мазир Сула, но и всички останали играчи ми помагат. Има страхотна връзка между нас и това е много приятно за мен", заяви халфът.

Снимки: Владимир Иванов