Илиан Илиев: Ако не сме смели, се случва това, което се случи

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев даде мнението си след загубата от Левски на "Герена". Варненският тим загуби с 1:2, като специалистът отчете, че футболистите му не са издържали на пресата на домакините.

"Ако играем само в едната фаза, няма как да издържим тук за 0:0 - не сме казали, че сме играли за него. Имахме моменти първото полувреме - да направим преходи, да им създадем трудности, не го го направихме. В началото на второто полувреме Левски натисна, имахме възможността да излезем от тази преса, да ги притесним. Когато не го направихме, излязоха по-високо, скъсиха дистанцията, дойде им повече самочувствието, стана този гол. Това отвори мача. Сетихме се след това да играе, видяхме, че не е толкова трудно. За съжаление можеше и по-рано да вкараме гол. Казах им на футболистите в съблекалнята дали някой в моментите докато почнем да играем изпитва такова удоволствие да бяга без топка. Ние сме футболисти да вземем топката, да се опитаме да играем, не го направихме във важните моменти, дадохме самочувствие на Левски. Това ни остава като обеца на ухото, казах им и на разбора, че трябва да сме малко по-смели. Ако не сме смели, ще се случи, това, което се случи.

Самочувствието като футболист е важно. Имаме няколко креативни играчи, които могат да преодолеят пресата във важните моменти. Не го направихме, не можахме да задържим топката в предни позиции. Особено първото полувреме Гошо Лазаров не беше добре ориентиран в тази фаза. В защита бяга, пресира, има крачка момчето, но в другата фаза... За да направиш контраатака вторият пас трябва да е сигурен. Полагаме сили огромни в дефанзивен план, да неутрализираме механизмите на Левски, но когато вземем топката, грешим на второто подаване максимум. Така трудно може да се случи цял мач да бягаш и да вкараш гол. Нямаме много опции на крилата. С годините бяхме създали дясно крило на левия фланг и обратното, нямаме гол - с обратни крака много по-лесно се излиза от тази преса. Имаме липса на креативност на фланговете на моменти. Надявам се във важните мачове, които предстоят да сме с една идея по-спокойни във важни моменти. Тук се подадохме на пресата на Левски. Не съм говорил с футболистите как се е отразила раздялата с Пламен Илиев. Едно-две момчета казаха, че е взел решение, трябва да го уважаваме. И те, и ние също", заяви бившият национален селекционер.