Защитник на Селтик с тежка контузия

Защитникът на Селтик Хулиан Араухо е контузен е ще отсъства от игра за неопределен период от време, съобщават британските медии в понеделник. Мексиканският национал, който играе под наем в шампиона на Шотландия, се завърна в Борнемут, където ще бъде прегледан от лекарския екип на клуба, държащ правата му.

24-годишният защитник пропусна загубата на "зелено-белите" в неделя с 0:2 при гостуването на Дънди Юнайтед, а клубният мениджър Мартин О'Нийл не знае кога Араухо отново ще играе за отбора от Глазгоу.

"Хулиан ще се лекува в Борнемут. Все още нямаме информация за състоянието му", заяви О'Нийл пред медиите.

Все още не е ясно дали Араухо ще играе за Селтик срещу ФК Дънди през април след паузата за мачовете на националните отбори.

Снимки: Gettyimages