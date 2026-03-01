Селтик възкръсна в “Олд Фърм” дерби, магичен гол не стигна за успех на Рейнджърс

Селтик се измъкна от много тежка ситуация и успя да измъкне 2:2 в гостуването на Рейнджърс в “Олд Фърм” дерби от 29-тия кръг на шотландската Премиършип. “Синята” част от Глазгоу ликуваше след първата част, след като поведе с 2:0 с попадения на португалеца Юсеф Шермити (8’, 26’), първото от които бе изключително красиво - със задна ножица. Нападателят впрочем наказа на два пъти вечния съперник и в предишния мач между двата отбора, спечелен от тима му с 3:1. През второто полувреме обаче “детелините” бяха променен отбор и успяха да върнат два гола и да изтръгнат равенството с късна добавка от дузпа на Рео Хатате (90+1’).

Така получилия се хикс до голяма степен устройва лидера в класирането Хартс, който вече води със шест точки пред Рейнджърс, който пък записа трето равенство в последните си 4 двубоя, макар и да не е губил скоро. Селтик пък е с 55 точки. Дерби на Глазгоу ще има отново след само седмица - в четвъртфинала за Купата на Шотландия.

Първата ситуация в мача дойде още в 5-ата минута и бе за домакините. След къс корнер топката бе центрирана към Никола Раскин, който стреля атрактивно с пета, но финландският страж на “детелините” Виляни Синисало успя да избие. Той обаче нямаше какво да направи три минути по-късно, когато Андреас Сков-Олсен центрира, а Юсеф Шермити със страхотна задна ножица вкара магичен гол и хвърли в делириум публиката на “Айброкс” - 1:0 за Рейнджърс.

4 - Youssef Chermiti is the first Rangers player to score four league goals against Celtic in a single season since Mark Walters in 1988-89. Fantastic. pic.twitter.com/1BqDVWUsjT — OptaJoe (@OptaJoe) March 1, 2026

В 26-ата минута отново португалецът наказа Селтик. Неразбирателство в защитата на гостите - последователни грешки в отбрана от Дейн Мъри и Хулиан Араухо, направиха така, че Шермити излезе сам срещу Синисало и чукна технично топката покрай него - 2:0 за домакините.

Постепенно обаче гостите се окопитиха и успяха да върнат едно попадение. В 57-ата минута след многоходова комбинация Бенямин Нигрен центрира на главата на Киърън Тиърни, който намали резултата на 2:1. Импулсът в играта на Селтик продължи с точен удар с глава на Дайзен Маеда, който бе уловен от стража на домакините Джак Бътланд. Резервата Люк Маккауан пък излезе на отлична позиция в 78-ата минута, но вратарят на Рейнджърс отново се намеси добре.

По-добрата игра на Селтик през втората част се отплати в 88-ата минута. Тогава след удар с глава на Маеда топката се отби в ръката на Дюжън Стърлинг и след преглед с ВАР, реферът отсъди дузпа. Зад бялата точка застана влезлия на почивката Рео Хатате. Той стреля от дузпата, а Бътланд успя да я спаси, а след това и добавката на играча на Селтик, но нямаше какво да направи при третия удар на японеца - 2:2. Така Селтик измъкна точката, а дербито завърши със сериозно спречкване между двата отбора.

