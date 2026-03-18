  • 18 март 2026 | 16:12
Каспър Шмайхел с тежка контузия: Може да съм изиграл последния си мач

Вратарят на националния отбор по футбол на Дания Каспер Шмайхел се опасява, че кариерата му може да е приключила заради сериозна контузия в рамото. 39-годишният ветеран, който играе за шотландския Селтик, се състезава въпреки болката, откакто нарани рамото си в мач с Дания през миналата година, а в сблъсъка срещу Щутгарт в Лига Европа през февруари, проблемът се е усложнил. Датчанинът пропусна последните 5 двубоя за шампиона на Шотландия и научи новината за състоянието си след посещение при специалист тази седмица.

„Сега ще се нуждая от две операции, за да оправя рамото си. Тежък удар е. Имам разкъсан бицепс, разкъсан ротаторен маншон, изкълчено рамо, разкъсан лабрум - всичко е заминало. Изглежда ще са ми нужни 10-12 месеца възстановяване. Не знам как да реагирам на тази информация. Може да съм изиграл последния си мач. Футболист съм от деня, в който съм се родил. Тази мисъл е съкрушителна. Много трудно е да осъзная какво се случва в момента“, обясни Каспер Шмайхел пред CBS Sports Golazo.

Датският страж последва примера на баща си Петер Шмайхел, който също беше вратар и беше незаменима част от отбора на Манчестър Юнайтед през 90-те години на миналия век. Каспер Шмайхел беше част от отбора на Лестър, който поднесе най-голямата изненада в историята на английската Висша лига, спечелвайки титлата през сезон 2015-16, както и Купата на Англия пет години по-късно. Впоследствие той игра за френския Ница, белгийския Андерлехт, а сега се подвизава за Селтик. Вратарят ще се подложи на операция за пръв път в петък, но той обещава да се бори за оставането си във футбола, въпреки дългия възстановителен процес, който му предстои. „В момента си мисля:

„Добре, ще направя всичко възможно, за да се завърна“. Това може би ще бъде едно от най-големите постижения в кариерата ми, ако успея да се върна от подобна контузия. Ще се боря, ще дам всичко от себе си“, заяви той. Каспер Шмайхел има 120 мача с националната фланелка на Дания и е бил част от състава на страната си на пет големи турнира - Световните първенства през 2018-а и 2022-ра, както и Европейските през 2012-а, 2020-а и 2024-та.

Снимки: Gettyimages

