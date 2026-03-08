Селтик елиминира по болезнен начин Рейнджърс след изпълнение на дузпи, батални сцени след края

Селтик се класира за полуфиналите на Купата на Шотландия, след като надделя с 4:2 след изпълнение на дузпи над големия си съперник Рейнджърс, и то на “Айброкс”. Домакините доминираха през цялото време, а “детелините” отправиха само един удар за 120 минути, но бяха по-точни при наказателните удари. След края на двубоя се стигна до сблъсъци на терена, след като фенове на двата отбора нахлуха. Само преди седмица двата отбора направиха 2:2 на същия стадион в сблъсък за първенството.

The full moment Celtic and Rangers fans clashed on the pitch after the FT whistle… pic.twitter.com/IbAHZD7pXT — george (@StokeyyG2) March 8, 2026

Рейнджърс започна дербито по-добре, както бе и преди седмица, но не успяваше да създаде чисти положения. “Детелините” обаче си помислиха, че са взели аванс в 35-ата минута, когато Маеда се разписа отблизо, след като преди това Скейлс бе отклонил с глава центриране на Маккауън. След намесата на ВАР обаче попадението бе отменено заради засада на левия бек.

Рейнджърс усили още повече натиска в началото на второто полувреме. В 53-тата минута удар с глава на Фернандес срещна неговия съотборник Джига, след което Шермити подложи крак, но Тунекти изчисти от голлинията.

Атаките на домакините продължиха да бъдат ялови, а гостите отправиха само един удар за 90 минути. Така се стигна до продължения.

В 99-ата минута Шермити пропусна добра възможност, а минута след това Фернандес помисли, че най-после е дал преднина на домакините, но реално прати топката във вратата с ръката си, така че голът правилно бе отменен.

В 104-тата минута Шермити пропусна поредна голяма възможност, след като отблизо прати топката встрани.

В 112-ата Селтик имаше шанс, но Бътланд се намеси добре.

Така се стигна до дузпи. При тях и четиримата изпълнители на Селтик - Окслейд-Чембърлейн, Тръсти, Хатате и Чванчара, бяха точни. Джеймс Тавърниър и Джейди Гасама пропуснаха съответно първата и четвъртата дузпа за Рейджърс. Така Селтик се класира за полуфиналите.

Rangers vs Celtic after the game today 😬 pic.twitter.com/cBUdQwIIuG — Football Away Days (@AwayDays_) March 8, 2026

След двубоя имаше сблъсъци, като фенове и на двата отбора нахлуха на терена и се обстрелваха с ракети. Полицията обаче остана между тях и успя да се справи със ситуацията.

