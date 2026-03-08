Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Селтик
  3. Селтик елиминира по болезнен начин Рейнджърс след изпълнение на дузпи, батални сцени след края

Селтик елиминира по болезнен начин Рейнджърс след изпълнение на дузпи, батални сцени след края

  • 8 март 2026 | 18:14
Селтик елиминира по болезнен начин Рейнджърс след изпълнение на дузпи, батални сцени след края

Селтик се класира за полуфиналите на Купата на Шотландия, след като надделя с 4:2 след изпълнение на дузпи над големия си съперник Рейнджърс, и то на “Айброкс”. Домакините доминираха през цялото време, а “детелините” отправиха само един удар за 120 минути, но бяха по-точни при наказателните удари. След края на двубоя се стигна до сблъсъци на терена, след като фенове на двата отбора нахлуха. Само преди седмица двата отбора направиха 2:2 на същия стадион в сблъсък за първенството.

Рейнджърс започна дербито по-добре, както бе и преди седмица, но не успяваше да създаде чисти положения. “Детелините” обаче си помислиха, че са взели аванс в 35-ата минута, когато Маеда се разписа отблизо, след като преди това Скейлс бе отклонил с глава центриране на Маккауън. След намесата на ВАР обаче попадението бе отменено заради засада на левия бек.

Рейнджърс усили още повече натиска в началото на второто полувреме. В 53-тата минута удар с глава на Фернандес срещна неговия съотборник Джига, след което Шермити подложи крак, но Тунекти изчисти от голлинията.

Атаките на домакините продължиха да бъдат ялови, а гостите отправиха само един удар за 90 минути. Така се стигна до продължения.

В 99-ата минута Шермити пропусна добра възможност, а минута след това Фернандес помисли, че най-после е дал преднина на домакините, но реално прати топката във вратата с ръката си, така че голът правилно бе отменен.

В 104-тата минута Шермити пропусна поредна голяма възможност, след като отблизо прати топката встрани.

В 112-ата Селтик имаше шанс, но Бътланд се намеси добре.

Така се стигна до дузпи. При тях и четиримата изпълнители на Селтик - Окслейд-Чембърлейн, Тръсти, Хатате и Чванчара, бяха точни. Джеймс Тавърниър и Джейди Гасама пропуснаха съответно първата и четвъртата дузпа за Рейджърс. Така Селтик се класира за полуфиналите.

След двубоя имаше сблъсъци, като фенове и на двата отбора нахлуха на терена и се обстрелваха с ракети. Полицията обаче остана между тях и успя да се справи със ситуацията.

Снимки: Gettyimages

