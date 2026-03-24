Томас Мюлер призна, че е притеснен от ролята си на коментатор на Световното

Световният шампион по футбол през 2014 година с национален отбор на Германия Томас Мюлер призна, че е притеснен, докато се подготвя да се изяви като телевизионен коментатор на Световното първенство това лято в САЩ, Канада и Мексико.

36-годишният футболист, който се оттегли от националния отбор след Евро 2024, все още играе за Ванкувър Уайткапс в MLS и ще бъде анализатор за MagentaTV по време на Световното първенство през юни и юли в Северна Америка.

„Любопитен съм и малко съм нервен как ще мине“, каза той пред репортери на представянето на екипа на MagentaTV за Световното първенство.

Към него като коментатор на канала ще се присъединят неговият колега от Световното първенство през 2014 г. Мат Хумелс, олимпийският шампион Табеа Кеме и бившият треньор на Борусия Дортмунд и Ливърпул Юрген Клоп.

Платеният канал, собственост на Deutsche Telekom, ще излъчва 44 мача ексклузивно в Германия, а всички останали 60 също ще се излъчват на живо.

Съгласно германския закон, мачовете на Германия, както и откриващият мач, полуфиналите и финалът, трябва да се излъчват по безплатна телевизия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages