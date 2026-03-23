Има ли шанс Макларън да повтори възраждането си от 2023 година?

Действащите двукратни шампиони при конструкторите във Формула 1 от Макларън не започнаха сезон 2026 добре, след като в първите два кръга записа общо три нестартирания с двете си коли.

Оскар Пиастри катастрофира в първата си опознавателна обиколка и отпадна още преди старта в Австралия, а седмица по-късно и австралиецът, и световният шампион Ландо Норис не стартираха в Китай. Тогава двамата бяха сполетяни от различни технически проблеми в минутите преди състезанието в Шанхай и съответно не можаха да се включат в него.

Пропада ли вече защитата на титлата на Макларън?

Въпреки това Макларън заема третото място в конструкторския шампионат след първите два кръга, но изостава с цели 80 точки от лидерите от Мерцедес, които записаха две поредни двойни победи в Мелбърн и Китай. Освен слабата надеждност проблем за Макларън е и скоростта на MCL40, който за момента не може да се мери с колите на Мерцедес и Ферари на пистата.

Норис е уверен, че Макларън ще се върне в челото

На фона на това трудно начало на шампионата мнозина се запитаха дали Макларън ще може да повтори възхода, който направи през 2023 година. Тогава тимът от Уокинг започна годината във втората половина на класирането, но с няколко успешни големи пакета с подобрения се придвижи до челото и започна да се бори за подиуми във втората половина на сезона. Този възход продължи и през следващите две години, което позволи на Макларън да спечели конструкторската титла през 2024, която беше защитена успешно през миналия сезон, когато тимът триумфира и при пилотите с Норис.

Разочарованието от Франция 2022 помогнало на Макларън през 2023 година

„Ние сме амбицирани да създадем сходна крива на развитие с тази, която имахме през 2023 година – заяви ръководителят на Макларън Андреа Стела. – Тогава тази инерция ни позволи от това да се борим за подиуми през 2023 да бъдем двойни шампиони през 2025.



„Но сега има една фундаментална разлика спрямо тогава. Колата, която имаме сега ни дава солидна основа. Ако нещо, тя е недоразвита, няма нещо по нея, което да не е с добра концепция. Просто трябва да бъде развито допълнително, но ще следваме концепцията, която предвидихме още при представянето на колата.



„През 2023 година ние трябваше да коригираме някои дизайни и да гоним различна аеродинамична концепция, защото тази, която имахме през 2022 и в началото на 2023, нямаше да ни отведе далеч. Трябваше да се върнем на чертожната дъска и да направим пълен редизайн на оформлението на въздушния поток.



„Сега обаче ние просто трябва да ускорим развитието на концепцията, която смятаме за правилна. Ако нещо, ние сме доста под кривата на развитие, на която изглежда са Ферари и Мерцедес в момента“, добави още италианецът.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

