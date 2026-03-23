Дъжд за квалификацията за Гран При на Япония?

Сезонът във Формула 1 продължава този уикенд с надпреварата в Япония, където Макс Верстапен спечели последните четири издания на състезанието на пистата „Сузука“. Последният път, когато някой друг освен Верстапен триумфира в Япония, беше през 2019. Тогава настоящият пилот на Кадилак, Валтери Ботас, пресече пръв финалната линия.

След спринтовия уикенд в Шанхай, Гран При на Япония ще се проведе в стандартен формат с три свободни тренировки.

Според Weather.com, петък се очаква да бъде облачен с температура от 17°C. Вероятността за валежи е 7%, а вятърът може да достигне скорост от 10-15 км/ч през първия ден.

Събота носи най-висок риск от дъжд, като се очакват превалявания в следобедните часове. Прогнозираните температури за втория ден от състезателния уикенд ще достигнат 18°C.

Уикендът ще завърши с още един частично облачен ден в неделя, като температурите отново ще бъдат около 18°C, а шансът за дъжд е 10%.

