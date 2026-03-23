Михаел Шумахер е абсолютният господар на "Сузука" във Формула 1

Мнозина определят пистата „Сузука“ в Япония като една от най-пилотските в света редом до Северната дъга на „Нюрбургринг“, „Спа“, „Силвърстоун“ и други класически трасета.

А във Формула 1 господарят на „Сузука“ е само един и неговото име е Михаел Шумахер. Седемкратният световен шампион е най-успешният пилот в историята на Гран При на Япония със своите шест победи, девет подиума, осем полпозишъна, четири най-бързи обиколки и общо 309 обиколки начело на колоната на „Сузука“.

Със сигурност през 2006 година германецът щеше да прибави още един успех на японска земя, но тогава съдбата се намеси и неговият двигател изпуши малко след средата на дистанцията. Това му коства не само още един успех на „Сузука“, но и реалния шанс да се пребори за осмата си световна титла.

Иначе вторият най-успешен пилот в Япония е другият седемкратен шампион Люис Хамилтън, който има общо пет победи, но само четири на „Сузука“, тъй като първият триумф на британеца в Страната на изгряващото слънце беше на „Фуджи“. Двамата четирикратни шампиони Себастиан Фетел и Макс Верстапен също имат по четири успеха на „Сузука“, като тези на Верстапен дойдоха в последните четири издания на Гран При на Япония през 2022, 2023, 2024 и 2025.

Освен Хамилтън и Верстапен от действащите пилоти във Формула 1 победи на „Сузука“ имат още Фернандо Алонсо и Валтери Ботас. Алонсо спечели гореспоменатото състезание през 2006 година, а Ботас триумфира в Гран При на Япония през 2019 година.

