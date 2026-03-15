Отборът на Мерцедес записа втората си поредна двойна победа от началото на сезона във Формула 1 и почти се доближи до границата от 100 точки след първите два състезателни уикенда за годината.
След Гран При на Китай Сребърните стрели оглавяват класирането при конструкторите с общо 98 точки и аванс от 31 пред екипа на Ферари, чиито пилоти завърши трети и четвърти в Шанхай. Тройката с изоставане от цели 80 пункта оформят действащите двукратни шампиони от Макларън, чиито пилоти изобщо не стартираха в Китай заради различни технически проблеми преди старта.
Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Китай:
Мерцедес – 98 точки
Ферари – 67
Макларън – 18
Хаас – 17
Ред Бул – 12
Рейсинг Булс – 12
Алпин – 10
Ауди – 2
Уилямс – 2
Кадилак – 0
Астън Мартин – 0
