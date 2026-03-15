Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Китай

  • 15 март 2026 | 10:56
  • 562
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Китай

Отборът на Мерцедес записа втората си поредна двойна победа от началото на сезона във Формула 1 и почти се доближи до границата от 100 точки след първите два състезателни уикенда за годината.

След Гран При на Китай Сребърните стрели оглавяват класирането при конструкторите с общо 98 точки и аванс от 31 пред екипа на Ферари, чиито пилоти завърши трети и четвърти в Шанхай. Тройката с изоставане от цели 80 пункта оформят действащите двукратни шампиони от Макларън, чиито пилоти изобщо не стартираха в Китай заради различни технически проблеми преди старта.

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1
Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Китай:

  1. Мерцедес – 98 точки

  2. Ферари – 67

  3. Макларън – 18

  4. Хаас – 17

  5. Ред Бул – 12

  6. Рейсинг Булс – 12

  7. Алпин – 10

  8. Ауди – 2

  9. Уилямс – 2

  10. Кадилак – 0

  11. Астън Мартин – 0

