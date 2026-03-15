Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Китай

Отборът на Мерцедес записа втората си поредна двойна победа от началото на сезона във Формула 1 и почти се доближи до границата от 100 точки след първите два състезателни уикенда за годината.

A special Sunday in Shanghai 🥇🥈 pic.twitter.com/mC7wnT8sm2 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 15, 2026

След Гран При на Китай Сребърните стрели оглавяват класирането при конструкторите с общо 98 точки и аванс от 31 пред екипа на Ферари, чиито пилоти завърши трети и четвърти в Шанхай. Тройката с изоставане от цели 80 пункта оформят действащите двукратни шампиони от Макларън, чиито пилоти изобщо не стартираха в Китай заради различни технически проблеми преди старта.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Китай:

Мерцедес – 98 точки Ферари – 67 Макларън – 18 Хаас – 17 Ред Бул – 12 Рейсинг Булс – 12 Алпин – 10 Ауди – 2 Уилямс – 2 Кадилак – 0 Астън Мартин – 0

