  Ливърпул и Ман Юнайтед с издънки и ново дъно за Тотнъм след загуба от Нотингам - обзорът на изминалия уикенд в Премиър Лийг

Ливърпул и Ман Юнайтед с издънки и ново дъно за Тотнъм след загуба от Нотингам - обзорът на изминалия уикенд в Премиър Лийг

  • 23 март 2026 | 15:01
Изминалият 31-ви кръг в английската Премиър Лийг предложи доста неочаквани резултати. Програмата пък бе съкратена до осем двубоя заради финала за Купата на Лигата между Арсенал и Манчестър Сити. В отсъствието на лидерите, основните претенденти за европейските квоти не успяха да се възползват максимално от ситуацията. Ливърпул допусна поражение при гостуването си на Брайтън с 1:2, което отдалечи тима от първата четворка. В същото време Манчестър Юнайтед стигна само до равенство 2:2 срещу Борнемут, като двубоят бе белязан и от червен картон за Хари Магуайър, което ще усложни задачата на наставника на тима в следващия кръг.

Трагедията на Тотнъм достигна ново ниво
Астън Вила се възползва най-добре от грешките на конкурентите си и се доближи само на точка от топ 3 след чист успех с 2:0 над Уест Хам, като в основата на успеха бе Джон Макгин. Фантастичното му изпълнение извън наказателното поле се оказа решаващо за развоя на срещата, а загубата оставя "чуковете" в опасна близост до зоната на изпадащите.

В Североизточна Англия Съндърланд постигна изключително важна победа с 2:1 в дербито срещу Нюкасъл. Двубоят премина при голямо напрежение, а в герой за "черните котки" се превърна вратарят Аарън Рамсдейл, чиито намеси бяха от ключово значение за крайния изход. Тази загуба задълбочи проблемите при Нюкасъл, които остават в средата на таблицата. Още по-сериозни обаче са проблемите за Тотнъм. "Шпорите" регистрираха тежко поражение с 0:3 от Нотингам Форест, което ги свали до 17-о място в подреждането. Лондончани вече са само на точка пред зоната на изпадащите.

В останалите срещи от кръга Евертън записа класически успех с 3:0 над Челси, с което се изравни по точки с Брентфорд. "Пчелите" от своя страна завършиха наравно 0:0 при гостуването си на Лийдс. Фулъм взе домакинска победа с 3:1 срещу Бърнли, като гостите завършиха срещата в намален състав. След тези резултати Арсенал остава лидер със 70 точки и мач повече от Манчестър Сити, докато в дъното ситуацията става все по-непредвидима.

