Компани: Не обичам да говоря за рекорди

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани коментира възможността отборът му да подобри рекорда на Бундеслига за най-много отбелязани голове в рамките на един сезон. Настоящото върхово постижение също принадлежи на баварците и е 101 попадения.

След разгромната победа с 4:0 над Унион (Берлин) мюнхенският гранд вече има 97 гола след изиграни 27 кръга.

„Не съм от хората, които обичат да говорят за подобни рекорди. Това не ме интересува особено“, заяви Компани.

„Мисля, че ще подобрим този рекорд, но имам други приоритети – никога да не забравяме силните си страни и да ги пренасяме на терена, независимо от съперника“, добави белгийският специалист.

