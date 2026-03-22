Компани: Не обичам да говоря за рекорди

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани коментира възможността отборът му да подобри рекорда на Бундеслига за най-много отбелязани голове в рамките на един сезон. Настоящото върхово постижение също принадлежи на баварците и е 101 попадения.

След разгромната победа с 4:0 над Унион (Берлин) мюнхенският гранд вече има 97 гола след изиграни 27 кръга.

Байерн (Мюнхен) напълни още една мрежа с лекота

„Не съм от хората, които обичат да говорят за подобни рекорди. Това не ме интересува особено“, заяви Компани.

„Мисля, че ще подобрим този рекорд, но имам други приоритети – никога да не забравяме силните си страни и да ги пренасяме на терена, независимо от съперника“, добави белгийският специалист.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Краковия най-после спечели, Минчев влезе в края

Краковия най-после спечели, Минчев влезе в края

  • 21 март 2026 | 23:28
  • 897
  • 0
Росиниър: Отново допуснахме евтини голове, паузата идва точно навреме

Росиниър: Отново допуснахме евтини голове, паузата идва точно навреме

  • 21 март 2026 | 23:14
  • 805
  • 3
Рейнджърс не прости на Митов и Абърдийн

Рейнджърс не прости на Митов и Абърдийн

  • 21 март 2026 | 22:46
  • 1488
  • 0
Потресаващи грешки провалиха Ювентус срещу Сасуоло, топ 4 става все по-голям мираж

Потресаващи грешки провалиха Ювентус срещу Сасуоло, топ 4 става все по-голям мираж

  • 21 март 2026 | 23:42
  • 5257
  • 13
Десетима от Оксер разгромиха Брест

Десетима от Оксер разгромиха Брест

  • 21 март 2026 | 22:27
  • 730
  • 0
Екс треньор на ЦСКА с катастрофален дебют в новия си отбор

Екс треньор на ЦСКА с катастрофален дебют в новия си отбор

  • 21 март 2026 | 21:46
  • 4059
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

  • 21 март 2026 | 19:30
  • 122955
  • 902
Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

  • 21 март 2026 | 19:58
  • 13652
  • 34
ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

  • 21 март 2026 | 16:56
  • 52285
  • 88
Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

  • 21 март 2026 | 20:56
  • 13378
  • 9
Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

  • 21 март 2026 | 21:25
  • 13523
  • 19
Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

  • 21 март 2026 | 16:44
  • 40111
  • 66