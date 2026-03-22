Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Церемония "Футболист на годината 2025"
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Себастиен Льоб спечели рали-рейда в Португалия

Себастиен Льоб спечели рали-рейда в Португалия

  • 22 март 2026 | 18:26
  • 396
  • 0
9-кратният световен рали шампион Себастиен Льоб (Дачия) и навигаторът му Едуард Буланже спечелиха втория кръг от световния рали-рейд шампионат в Португалия.

Двамата излязоха начело във втория етап и до финала останаха недостижими за съперниците си, като това е втора победа за Льоб и Буланже в последните им три старта. Те спечелиха рали-рейда „Мароко“ в края 2025, в началото на годината завършиха 4-и в рали „Дакар“ и сега отново записаха победа.

Дачия напуска “Дакар”, Алпин се изтегля от Льо Ман
Дачия напуска “Дакар”, Алпин се изтегля от Льо Ман

„Спечелихме едно страхотно състезание – заяви Льоб на финала. – Имам хубави спомени от Португалия от времето ми в WRC. Състезанието не беше никак лесно, особено етапите, изпъстрени с технични участъци и много завои, но автомобилът ни се представи добре. Взехме важни точки за шампионата.“

Като пилот в WRC Себ записа две победи в Португалия със Ситроен през 2007 и 2009, но веднага уточни, че двете надпревари не могат да се сравняват.

Топ 3 допълниха Сет Кинтеро/Андрю Шорт (Тойота), които завършиха на 2:46 минути от победителите и португалският екипаж Жоао Ферейра/Филипе Палмейро (Тойота), на 3:37 минути.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Да Коща поведе Ягуар към двойна победа в Мадрид във Формула Е

Да Коща поведе Ягуар към двойна победа в Мадрид във Формула Е

  • 22 март 2026 | 17:15
  • 628
  • 0
Неочакваната априлска пауза във Формула 1 ще бъде полезна за Кадилак

Неочакваната априлска пауза във Формула 1 ще бъде полезна за Кадилак

  • 22 март 2026 | 16:33
  • 877
  • 0
Хорхе Мартин: Априлия е на крачка зад Дукати в Бразилия

Хорхе Мартин: Априлия е на крачка зад Дукати в Бразилия

  • 22 март 2026 | 16:16
  • 818
  • 0
Баная: Можех да се боря за подиума, но оплесках всичко в квалификацията

Баная: Можех да се боря за подиума, но оплесках всичко в квалификацията

  • 22 март 2026 | 15:05
  • 860
  • 0
Защо Макс Верстапен беше дисквалифициран вчера

Защо Макс Верстапен беше дисквалифициран вчера

  • 22 март 2026 | 13:55
  • 990
  • 0
На Тото Волф ли дължим новите правила във Формула 1?

На Тото Волф ли дължим новите правила във Формула 1?

  • 22 март 2026 | 13:34
  • 2310
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо в Sportal.bg: Церемонията за "Футболист на годината"

Гледайте на живо в Sportal.bg: Церемонията за "Футболист на годината"

  • 22 март 2026 | 19:03
  • 18098
  • 66
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 54923
  • 444
Локомотив (Пловдив) си тръгна с трите точки след обрат под Околчица

Локомотив (Пловдив) си тръгна с трите точки след обрат под Околчица

  • 22 март 2026 | 19:00
  • 11147
  • 11
Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

  • 22 март 2026 | 14:33
  • 26788
  • 71
Финалът за Карабао къп: Арсенал 0:0 Ман Сити, "гражданите" натискат

Финалът за Карабао къп: Арсенал 0:0 Ман Сити, "гражданите" натискат

  • 22 март 2026 | 18:30
  • 5636
  • 35
Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

  • 22 март 2026 | 17:01
  • 23852
  • 64