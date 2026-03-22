Себастиен Льоб спечели рали-рейда в Португалия

9-кратният световен рали шампион Себастиен Льоб (Дачия) и навигаторът му Едуард Буланже спечелиха втория кръг от световния рали-рейд шампионат в Португалия.

Двамата излязоха начело във втория етап и до финала останаха недостижими за съперниците си, като това е втора победа за Льоб и Буланже в последните им три старта. Те спечелиха рали-рейда „Мароко“ в края 2025, в началото на годината завършиха 4-и в рали „Дакар“ и сега отново записаха победа.

„Спечелихме едно страхотно състезание – заяви Льоб на финала. – Имам хубави спомени от Португалия от времето ми в WRC. Състезанието не беше никак лесно, особено етапите, изпъстрени с технични участъци и много завои, но автомобилът ни се представи добре. Взехме важни точки за шампионата.“

Като пилот в WRC Себ записа две победи в Португалия със Ситроен през 2007 и 2009, но веднага уточни, че двете надпревари не могат да се сравняват.

Топ 3 допълниха Сет Кинтеро/Андрю Шорт (Тойота), които завършиха на 2:46 минути от победителите и португалският екипаж Жоао Ферейра/Филипе Палмейро (Тойота), на 3:37 минути.

