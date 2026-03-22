Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
Димитров: При положение, че имаме играчи от Мартиника и Гвинея-Бисау, не смятам, че Соломонови о-ви заслужават такива подигравки

  • 22 март 2026 | 20:53
  • 164
  • 0

Селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров говори пред медиите след края на церемонията за определяне на футболист на годината. Той говори за предстоящите мачове на България в Индонезия и коментира контузията на Кристиан Димитров, както и отказа за пътуване на Лукас Петков и Илия Груев.

“Честито на всички. След като вие сте гласували така, значи печелившите заслужават своите награди. Всяка една награда е и огромна отговорност. Такива награди дават стимул за едно развитие и една мотивация. Със сигурност за всеки състезател, който носи своя спортен дух и жажда да се състезава, е позитивно това нещо.

Аз още когато стана ясно, че ще участваме в турнира, казах, че ще дам шанс на млади играчи. Казах, че опитните ще ги оставя - Чочев, Десподов и Ради Кирилов. При положение, че имаме играчи от Мартиника, Гвинея-Бисау и такива екзотични държави, не смятам, че Соломонови острови заслужават такива подигравки. Ще подходим максимално отговорно и се надявам, че ще излезем победители. Индонезия - 14 човека играят в Европа. Смятам, че това ще ни даде една визия за нашето развитие и бъдеще. След мача с Грузия казах, че искаме това да бъде основата на това, което искаме да постигаме.

Контузията на Кристиан - той се присъедини към лагера, доктора го прегледа. Седнахме и се разбрахме, че не е пълноценен и го пускаме, за да може да се лекува. Видях спекулации днес и затова отговарям. Илия Груев и Лукас Петков в имейл и разговор заявиха лични причини. Личните причини могат те да ви ги споделят. Аз не смятам да ги казвам. Това са неща, които са между нас.

Колко мача има Кристиан Димитров и колко Чочев и Десподов. Говоря за мачове, а не за възраст. Затова казах най-опитни, а не най-възрастни. Десподов и Чочев имат над 100 мача, затова го бях обявил.

Ние сме били в комуникация с Тошко Янчев. Много от играчите, които са в младежкия отбор, заслужават да бъдат в първия. Решихме, че трябва да има баланс. Знаете аз какъв противник бях на това нещо. Ние взимаме играчи, не за да ги водим на екскурзия, а за да се докажат. Тези млади играчи заслужават доверие.

Фокусът ще бъде върху всички играчи. Една от целите в началото беше да се създаде едно ядро на базата на последните мачове”, заяви Димитров.

Следвай ни:

