Зидан е договорил всичко с френската федерация

  • 23 март 2026 | 10:04
Зинедин Зидан е постигнал устно споразумение с Френската футболна федерация (ФФФ) да стане селекционер на националния отбор на страната, съобщава "Льо Паризиен". Според информацията 53-годишният французин се е споразумял за условията с ръководството на френския футбол.

Публикацията на "Льо Паризиен" се появи само часове след като президентът на ФФФ Филип Диало обяви, че вече знае кой ще бъде следващият старши треньор на френския национален отбор. Въпреки това, официално съобщение вероятно няма да бъде направено, докато отборът не замине за САЩ за да се гарантира, че настоящият треньор Дидие Дешан има възможно най-добрите условия за подготовка за Световното първенство през 2026 г.

Зидан преди това е бил треньор на Реал Мадрид от 2016 до 2018 г. и от 2019 до 2021 г.

Снимки: Imago

