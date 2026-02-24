Популярни
Шевалие рискува да загуби мястото си в състава на Франция за Световното първенство

  • 24 фев 2026 | 00:38
Вратарят на Пари Сен Жермен Люка Шевалие рискува да загуби мястото си в състава на Франция за Световното първенство през 2026 г., според L'Equipe.

24-годишният страж вече не е безспорният избор номер едно в парижкия отбор, а игровото му време е рязко намалено. От 1 февруари руският национал Матвей Сафонов е титуляр във всички мачове на ПСЖ.

Старши треньорът Луис Енрике отново пусна Сафонов в мача от Лига 1 срещу Метц (3:0) на 21 февруари, оставяйки Шевалие на пейката. Ситуацията предизвика безпокойство сред треньорския щаб на френския национален отбор.

Според изданието, освен ако Шевалие не подобри положението си, шансовете му да попадне в състава за тренировъчния лагер в САЩ през март са минимални. Също така е малко вероятно Дидие Дешан, който ще бъде треньор на „Петлите“ за последен път начело на клуба, да извика вратар, който е загубил ритъма и увереността си.

Това може да обясни защо треньорът на вратарите на Франция Франк Равио следи Жан Бют от Комо и Робин Рисер от Ланс, които все още не са получавали доверието на Дешан.

През сезон 2025/26 Шевалие допусна 28 гола в 26 мача за ПСЖ. Той има един мач за френския национален отбор.

