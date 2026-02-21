Зидан застава начело на Франция след Мондиал 2026

Бившият наставник на Реал Мадрид Зинедин Зидан ще стане новият селекционер на националния отбор на Франция веднага след края на Световното първенство. Той ще заеме мястото на настоящия треньор Дидие Дешан.
Според информация на известния журналист Фабрицио Романо, 53-годишният специалист вече е дал съгласието си да застане начело на „петлите“. Към момента двете страни са постигнали устно споразумение, но официални документи все още не са подписани.
През януари миналата година Дидие Дешан обяви, че ще напусне поста си след края на Мондиал 2026.
Треньорската кариера на Зидан до момента премина изцяло в Реал Мадрид — в периодите 2016–2018 г. и 2019–2021 г. Под негово ръководство „белите“ завоюваха две титли на Испания и спечелиха Шампионската лига в три поредни години.
