  2. Франция
  Френската футболна федерация осъди расистките прояви срещу бивш национал

Френската футболна федерация осъди расистките прояви срещу бивш национал

  • 24 фев 2026 | 22:00
  • 536
  • 1

От Френската футболна федерация (ФФФ) излязоха с официална позиция, в която осъдиха проявите на расизъм в социалните мрежи срещу бившия национал на “петлите” Уесли Фофана.

До обидите по адрес на защитника на Челси се стигна след неговия червен картон при ремито 1:1 с Бърнли през изминалия уикенд. След въпросния мач самият футболист публикува в Инстаграм скрийншоти на злонамерени съобщения, които е получил от петима потребители. В едно от тях се споменава, че тъмнокожият бранител трябва да бъде пратен в зоопарк.

“От няколко дни насам Уесли Фофана е обект на неприемлив расистки тормоз. ФФФ предлага пълната си подкрепа към Уесли Фофана и силно осъжда тези неоправдани атаки. Расизмът не е мнение, а е престъпление. Не можем да толерираме омраза в нашия спорт. Фланелката, която носим, каквато и да е, представлява много повече от клуб или национален тим. Тя символизира ценности като уважение, отдаденост и солидарност. Нападането на играч заради цвета на неговата кожа е атака срещу тези ценности. Теренът трябва да остане място на страст, гордост и единство”, се казва в позицията на федерацията.

Снимки: Gettyimages

