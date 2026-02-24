Френската футболна федерация осъди расистките прояви срещу бивш национал

От Френската футболна федерация (ФФФ) излязоха с официална позиция, в която осъдиха проявите на расизъм в социалните мрежи срещу бившия национал на “петлите” Уесли Фофана.

До обидите по адрес на защитника на Челси се стигна след неговия червен картон при ремито 1:1 с Бърнли през изминалия уикенд. След въпросния мач самият футболист публикува в Инстаграм скрийншоти на злонамерени съобщения, които е получил от петима потребители. В едно от тях се споменава, че тъмнокожият бранител трябва да бъде пратен в зоопарк.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Wesley Fofana is sharing the racist messages he is receiving on Instagram. pic.twitter.com/cd3KiZ2oZX — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 21, 2026

“От няколко дни насам Уесли Фофана е обект на неприемлив расистки тормоз. ФФФ предлага пълната си подкрепа към Уесли Фофана и силно осъжда тези неоправдани атаки. Расизмът не е мнение, а е престъпление. Не можем да толерираме омраза в нашия спорт. Фланелката, която носим, каквато и да е, представлява много повече от клуб или национален тим. Тя символизира ценности като уважение, отдаденост и солидарност. Нападането на играч заради цвета на неговата кожа е атака срещу тези ценности. Теренът трябва да остане място на страст, гордост и единство”, се казва в позицията на федерацията.

For several days now, Wesley Fofana has been the target of unacceptable racist abuse.



The FFF offers its full support to @Wesley_Fofana3 and strongly condemns these indefensible attacks.



Racism is not an opinion. It is a crime.



We cannot tolerate hatred in our sport. The shirt… pic.twitter.com/ar0jpClAm2 — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) February 24, 2026

