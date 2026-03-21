Илиан Илиев преследва рекорд на "Герена"

Черно море държи силен коз за днешното гостуването на Левски, и той е свързан с Илиан Илиев - варненецът може да стане рекордьор по шампионатни победи над "сините" на "Герена". До момента той има 4 успеха, последният от които с 2:1 от миналия сезон.

Труден тест за Левски

С Илиан "моряците" имат още един със същия резултат - през сезон 2020/21. През 2015/16 наставникът печели в дома на "сините" с 3:2 с Локомотив (Пловдив), а през 2009/10 с 1:0, като тогава е начело на Берое.

С по 4 победи в дома на Левски са и Златомир Загорчич и Стойчо Стоев. Днес Илиев може да стане първият с 5.