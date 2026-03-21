Левски без Георги Костадинов, но с Ради Кирилов срещу Черно море

Слушай на живо: Левски - Черно море

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за мача срещу Черно море от 27-мия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е днес от 17:30 часа и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.

Аут от разширения състав остават контузените Карл Фабиен и Мустафа Сангаре, както и Георги Костадинов, който е с травма след победата над Берое (1:0), дошла именно с негов гол. Добрата новина е свързана със завръщането на Радослав Кирилов, който пропусна визитата в Стара Загора заради лек проблем.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Стипе Вуликич, Майкон, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Армстронг Око-Флекс, Хуан Переа, Марко Дуганджич.