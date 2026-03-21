Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Tест за шампионските амбиции - Левски приема непредсказуемия Черно море
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  11-те на Левски и Черно море, "сините" отново без типичен нападател

11-те на Левски и Черно море, "сините" отново без типичен нападател

  • 21 март 2026 | 16:33
  • 12126
  • 25
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Черно море

Станаха ясни стартовите състави на Левски и Черно море. Двата тима се изправят един срещу друг в мач от 27-ия кръг на efbet Лига.

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес изненада със своя състав. Испанският специалист не залага на типичен централен нападател, като атаката ще се води от Армстронг Око-Флекс. Друго любопитно решение е включванете по десния фланг на атаката на Оливер Камдем, който игра в същата позиция срещу Лудогорец.

Наставникът на "моряците" Илиан Илиев също прави интересна рокада. Голмайсторът от последния мач, който вече и национал на България - Берк Бейхан, е оставен на резервната скамейка. На негово място ще действа Асен Чандъров.

ЛЕВСКИ - ЧЕРНО МОРЕ 0:0 

Стартови състави:

  Левски:   92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 6. Стипе Вуликич, 50. Кристиан Димитров, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 71. Оливер Камдем, 22. Мазир Сула, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс

Черно море:   81. Кристиан Томов, 15. Дани Мартин, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 2. Цветомир Панов, 71. Васил Панайотов, 23. Димитър Тонев, 10. Асен Чандъров, 8. Асен Дончев, 19. Георги Лазаров, 77. Селсо Сидни

Стадион: "Георги Аспарухов", София 
Главен съдия: Любослав Любомиров 

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

