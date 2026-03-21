Труден тест за Левски

Левски и Черно море ще се изправят един срещу друг в мач от 27-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще започне в 17:30 часа, а главен съдия ще бъде Любослав Любомиров.

Левски доминира в efbet Лига, заемайки първото място с 62 точки след 26 изиграни мача. "Сините" демонстрират завидна резултатност с 58 отбелязани гола, докато защитата им е допуснала едва 18. Черно море пък се намира на петата позиция с 43 точки от същия брой срещи. "Моряците" имат солидна защита с едва 17 допуснати гола, но по-скромно нападение с 31 реализирани попадения.

Левски мечтае за титлата, но трябва сериозно да се потруди в останалите си мачове до края на сезона, тъй като преследвачът Лудогорец преследва тима. Актуалният шампион на България спечели мача си срещу Спартак Варна и в момента е на 6 точки зад "сините".

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Левски има лек превес с три победи срещу две за Черно море. Последната среща се състоя на 19 октомври 2025 г., когато "сините" надделяха като гости с 3:1 в мач от efbet Лига

Освен трайно контузените Мустафа Сангаре и Карл Фабиен, в мача няма да вземе участие и капитанът Георги Костадинов. Той е получил мускулна травма при победата с 1:0 за Берое и няма да може да тренира пълноценно още няколко дни. Положителната новина е, че нападателят Радослав Кирилов вече е възстановен и ще попадне в групата за мача.

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за гостуването на Левски. От нея заради контузия отпадна Ертан Томбак, както и Давид Телеш, който изтърпява наказание за натрупани жълти картони. Техните места заеха юношите Кристиан Михайлов и Георги Венциславов.