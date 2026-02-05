Бившият навигатор на Рованпера се завръща в Тойота в ново амплоа

Двукратният световен рали шампион като навигатор на Кале Рованпера, Йоне Халтунен, се се завръща в отбора на Тойота, но в едно изцяло ново амплоа.

Финландецът, чиято кариера като навигатор беше прекъсната с оттеглянето на Рованпера от Световния рали шампионат (WRC), ще бъде мениджър на изцяло новия проект на Тойота в Съединените щати. В шампионата на Американската рали асоциация (ARA) Тойота ще участва с модела Корола Rally2.

„Исках да остана вътре в спорта, но и да имам някаква мениджърска позиция, с която да мога да влияя на нещата. Искам да се опитам да направя нещата по-добри или да ги развия, така че това е подходящо.



„В САЩ има огромен потенциал и ще е хубаво да си развием ралитата там. Аз съм много мотивиран да направя това, защото искам да дам нещо обратно на спорта“, коментира Халтунен.

