"Синя фиеста" с Георги Сърмов преди Левски - Черно море

От Левски обявиха, че възобновяват инициативата "Синя фиеста" преди мача с Черно море на стадион "Георги Аспарухов" в събота, като специален гост ще бъде бившият халф на "сините" Георги Сърмов.

"Левскари, идва първа пролет, а Левски е там, където му е мястото - на върха. Време е и да възобновим и прекрасната традиция да се забавляваме заедно преди домакинските мачове на тима. От 17:30 в събота приемаме Черно море, а "Синя фиеста" стартира два часа по-рано.

За първото издание за годината сме ви приготвили среща с един от героите при последната шампионска титла - Георги Сърмов. Той ще ви очаква за автографи и снимки пред Сектор А от 16:00 до 17:00 часа.

От 16:15 до 16:45 сме подготвили нещо много специално за най-малките фенове. На двубоя с Черно море стартираме инициативата "От малък съм си левскарче", за която ще ви разкрием повече съвсем скоро. Само ще загатнем, че първият гост ще бъде рекордьорът по мачове за Левски в Европа Елин Топузаков.

Какво би бил "син" празник без хубава музика и, разбира се, Лъвски. Освен с него, ще можете да се снимате и с портретни рамки на любими "сини" футболисти.

Билетите са в продажба, а отборът се нуждае повече отвсякога от вашата подкрепа. Вземете децата и приятелите си и елате да се забавляваме така, както само левскарите можем!", написаха от "Герена".