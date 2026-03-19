Илиан Илиев обяви групата на Черно море за сблъсъка с Левски

  19 март 2026 | 18:39
Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за гостуването на Левски от 27-мия кръг на efbet Лига. От нея заради контузия отпадна Ертан Томбак, както и Давид Телеш, който изтърпява наказание за натрупани жълти картони. Техните места заеха юношите Кристиан Михайлов и Георги Венциславов.

"Моряците" тръгват за София в петък сутринта. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е в събота от 17:30 часа.

Групата на Черно море: Кристиан Томов, Антоан Манасиев, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Димитър Тонев, Андреяс Калкан, Кристиан Михайлов, Николай Златев, Георги Лазаров, Селсо Сидней, Хорхе Падиля.

