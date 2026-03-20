Гасперини: Показахме най-доброто и най-лошото от себе си

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини бе със смесени чувства след драматичната загуба с 3:4 от Болоня в Лига Европа. Това сложи край на участието на "вълците" в турнира още на 1/8-финалите. Наставникът заяви, че в този мач отборът му е показал най-доброто и най-лошото, на което е способен.

„Със сигурност се получи завладяващ мач, но естествено си тръгваме с огромно съжаление, защото тази вечер видяхме както най-доброто, така и най-лошото от нас. Най-доброто беше почти през целия мач, а най-лошото – при допуснатите голове, които ни принудиха постоянно да догонваме в резултата, въпреки че направихме някои наистина добри неща. Жалко е, че след такова представяне допуснахме и тези грешки“, започна Гасперини.

Така трудният период за Рома продължава, като отборът вече е без победа в пет поредни официални мача и се свлече от четвърто на шесто място в класирането на Серия "А".

„Когато достигнеш този етап от сезона, нивото се покачва, напрежението също, а умората започва да се усеща. Този отбор обаче има дух, защото допусна гол от дузпа точно преди почивката, върна се от 1:3 и изглеждаше, че инерцията е на наша страна“, отбеляза Гасперини. „Но когато правиш такива грешки, е ясно, че можеш да загубиш мачове.“

Той направи само две смени в редовното време и общо четири от възможните шест, тъй като в продълженията има допълнителен слот. Причината за това са и многото контузени основни футболисти, особено в атака.

„В продълженията се усети умора, но нямахме възможност да правим промени. Болоня пусна трима бързи и свежи нападатели, което ни затрудни. Ясно е, че когато ти липсват четирима или петима играчи от една и съща зона на отбора, в дългосрочен план ще страдаш. Въпреки това привлякохме изключителния Мален, който направи атаките ни много по-опасни. През първата половина на сезона намирахме голове от различни играчи, но липсата на опции в нападение е нещо, което ни тежи от началото на кампанията“, смята специалистът.

Гасперини, който спечели Лига Европа с Аталанта, намира прехода към Рома за много по-различен, включително и заради напрежението зад кулисите при сформирането на състава.

„Дойдох в Рома с мечтата да повторя определени атакуващи ситуации, но поради контузии или невъзможност да привлечем играчи с такива характеристики, така и не успяхме да го постигнем. Въпреки това моите играчи винаги са полагали огромни усилия, включително и тази вечер. През последната седмица, срещу Комо и Болоня, не мога да се оплача твърде много от играчите си, тъй като те показаха силно представяне“, заяви Гасперини.

Снимки: Gettyimages