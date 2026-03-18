Проливни дъждове наводниха пистата „Айртон Сена“ преди Гран При на Бразилия в MotoGP

Силни валежи в Бразилия предизвикаха наводнения на реновираната писта „Аутодромо Айртон Сена“ в Гояния, която е предвидена да приеме втория кръг от сезон 2026 на MotoGP този уикенд. Силните валежи започнаха в понеделник и положението става все по-сериозно.

Въпреки че прогнозите предвиждаха дъждове в Гояния през цялата седмица, никой не очакваше толкова значително количество валежи. Дъждът се изсипа върху пистата „Аутодромо Айртон Сена“, която беше напълно обновена, за да бъде домакин на Гран При на Бразилия в MotoGP – 37 години след последното състезание за мотоциклети от световния шампионат там.

🚨 Heavy rain strikes Goiânia circuit in Brasil, huge work to do to be ready to race in the MotoGP weekend. pic.twitter.com/vwNvveXrSE — Rosario Triolo (@triolor) March 18, 2026

В понеделник следобед започна да вали проливно, след като буря връхлетя региона, като валежите продължиха с различна интензивност през цялата нощ.

Във вторник сутринта трасето осъмна с напълно наводнен и недостъпен тунел за достъп до падока, а в тревните площи около пистата се бяха образували големи локви. Въпреки това, самото трасе и питлейнът имаха само влажни участъци, без да се задържа вода.

През деня във вторник дъждът спря за кратко, давайки отдих на екипите на пистата, но следобед се завърна с още по-голяма сила. Вече подгизналата земя доведе до това, че към 17:00 ч. местно време тунелът за достъп беше напълно наводнен с над 25 см вода.

No recuerdo un pitlane que más amplio en todo el Mundial #MotoGP Goiania https://t.co/4HQyRu1oJt pic.twitter.com/yVeSulxXdq — German Garcia Casanova (@germax33) March 17, 2026

Вчера части от пистата също бяха под вода, както на последния завой преди финалната права, така и в края на самата права. На първи завой натрупаната вода покриваше напълно 12-метровата широчина на асфалта.

В 17:00 ч. местно време във вторник (22:00 ч. наше време) Гражданска защита на Гояния издаде спешно предупреждение за риск от внезапни и тежки наводнения в града, като препоръча на хората да избягват придвижване в засегнатите райони.

На пистата в Гояния се работи усилено, за да бъде всичко готово за старта на Гран При на Бразилия, като всичко започва този петък с първата свободна тренировка в Moto3 в 9:00 ч. местно време.

След дъжда в понеделник, работни екипи с камиони цистерни започнаха да изпомпват водата от пистата рано във вторник. До средата на сутринта асфалтът беше почти сух, тъй като температурите достигнаха 30 градуса, а слънцето проби през облаците.

В сряда операцията ще бъде повторена в опит да се поддържа трасето сухо. Прогнозите за дъжд обаче остават в сила за цялата седмица и натрупването на вода може в крайна сметка да усложни провеждането на второто Гран При за сезона.

Никой в Гояния не иска и да чуе за отмяна на събитието, особено след скорошното преместване на Гран При на Катар за края на сезона. Остават 48 часа до началото на екшъна на пистата и организаторите се надяват, че дъждът ще спре и всичко ще бъде готово, за да може MotoGP отново да се състезава в Бразилия.

Снимки: Gettyimages