  Куартараро: Новият мотоциклет на Ямаха няма нито една силна страна

Куартараро: Новият мотоциклет на Ямаха няма нито една силна страна

  • 20 март 2026 | 10:25
Фабио Куартараро даде съкрушителна оценка на новия мотоциклет М1 на Ямаха за сезон 2026 в MotoGP, като обясни, че машината "няма нито една силна страна".

Куартараро и съотборникът му Алекс Ринс завършиха в зоната на точките на старта на сезона в Тайланд, но това се дължеше повече на отпадането на някои от лидерите, а не на прогреса на Ямаха.

Бедзеки: Не ни липсва мотивация за Бразилия

След състезанието в Бурирам, Ямаха се присъедини към КТМ и Хонда в частния тест на „Херес“ в Испания, за да ускори развитието на М1 и тимът да научи повече за новите гуми на Пирели за сезон 2027.

„Всички пилоти на Ямаха дават една и съща информация, моторът няма нито една силна страна – обясни французинът. – Опитваме се да разберем къде можем да постигнем някакъв прогрес, но като цяло всички имат едно и също усещане.

Проливни дъждове наводниха пистата „Айртон Сена" преди Гран При на Бразилия в MotoGP

„Новата писта в Бразилия ще е непозната за всички, но това няма да ни помогне, в момента всяка една писта е трудна за нас.

„На „Херес“ не сме тествали нови неща, така че не мисля, че този уикенд ще сме по-напред в сравнение с Тайланд.“

MotoGP отложи Гран При на Катар за ноември, пренасрочи още две състезанията

Миналата година Куартараро имаше проблеми със състезателното темпо на мотора на Ямаха, но пък беше сред най-бързите в квалификациите и записа 4 полпозишъна. Но промените по мотоциклета за 2026 сякаш го лишиха от тази скорост в квалификациите.

Според Куартараро, основните проблеми на М1 остават недостатъчната мощност и проблематичното поведение на предницата, както и обратната информация, която получава пилотът за работата на предната гума.

Програма на уикенда за Гран При на Бразилия в MotoGP
Снимки: Gettyimages

Алонсо още не е решил дали ще остане във Формула 1

Алонсо още не е решил дали ще остане във Формула 1

  • 20 март 2026 | 10:47
  • 249
  • 0
Отборите: Промени в квалификациите, не в състезанията

Отборите: Промени в квалификациите, не в състезанията

  • 20 март 2026 | 10:20
  • 635
  • 0
Екълстоун не вярва, че Уитли ще отиде в Астън Мартин

Екълстоун не вярва, че Уитли ще отиде в Астън Мартин

  • 20 март 2026 | 09:27
  • 349
  • 0
Обрат: Астън Мартин няма да сваля Ейдриън Нюи

Обрат: Астън Мартин няма да сваля Ейдриън Нюи

  • 20 март 2026 | 09:16
  • 1446
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Бразилия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Бразилия в MotoGP

  • 20 март 2026 | 07:55
  • 3451
  • 0
Мартин Чой разкрива пред Sportal.bg какво е нужно за успеха в "24 часа на Льо Ман"

Мартин Чой разкрива пред Sportal.bg какво е нужно за успеха в "24 часа на Льо Ман"

  • 19 март 2026 | 09:00
  • 7682
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар: На Европейското ще атакувам световния рекорд на иранеца

Карлос Насар: На Европейското ще атакувам световния рекорд на иранеца

  • 20 март 2026 | 09:46
  • 5080
  • 12
БФС провежда конгрес днес

БФС провежда конгрес днес

  • 20 март 2026 | 09:26
  • 3054
  • 5
Славия и Ботев (Пловдив) търсят завръщане на победния път

Славия и Ботев (Пловдив) търсят завръщане на победния път

  • 20 март 2026 | 07:15
  • 4323
  • 3
Григор Димитров допусна изключително болезнено поражение в Маями

Григор Димитров допусна изключително болезнено поражение в Маями

  • 20 март 2026 | 00:12
  • 31143
  • 71
Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

  • 19 март 2026 | 18:09
  • 33981
  • 30
Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер в "Арена София"

Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер в "Арена София"

  • 19 март 2026 | 22:50
  • 14893
  • 1