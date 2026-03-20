Куартараро: Новият мотоциклет на Ямаха няма нито една силна страна

Фабио Куартараро даде съкрушителна оценка на новия мотоциклет М1 на Ямаха за сезон 2026 в MotoGP, като обясни, че машината "няма нито една силна страна".

Куартараро и съотборникът му Алекс Ринс завършиха в зоната на точките на старта на сезона в Тайланд, но това се дължеше повече на отпадането на някои от лидерите, а не на прогреса на Ямаха.

След състезанието в Бурирам, Ямаха се присъедини към КТМ и Хонда в частния тест на „Херес“ в Испания, за да ускори развитието на М1 и тимът да научи повече за новите гуми на Пирели за сезон 2027.

„Всички пилоти на Ямаха дават една и съща информация, моторът няма нито една силна страна – обясни французинът. – Опитваме се да разберем къде можем да постигнем някакъв прогрес, но като цяло всички имат едно и също усещане.

„Новата писта в Бразилия ще е непозната за всички, но това няма да ни помогне, в момента всяка една писта е трудна за нас.

„На „Херес“ не сме тествали нови неща, така че не мисля, че този уикенд ще сме по-напред в сравнение с Тайланд.“

Миналата година Куартараро имаше проблеми със състезателното темпо на мотора на Ямаха, но пък беше сред най-бързите в квалификациите и записа 4 полпозишъна. Но промените по мотоциклета за 2026 сякаш го лишиха от тази скорост в квалификациите.

Според Куартараро, основните проблеми на М1 остават недостатъчната мощност и проблематичното поведение на предницата, както и обратната информация, която получава пилотът за работата на предната гума.

