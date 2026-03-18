  3. Бедзеки: Не ни липсва мотивация за Бразилия

Бедзеки: Не ни липсва мотивация за Бразилия

Марко Бедзеки и Априлия бяха най-силната комбинация в състезателния уикенд за Гран При на Тайланд в MotoGP, като италианецът спечели основното състезание и падна в спринта докато беше начело.

За предстоящия старт в Бразилия, където пистата ще е нова за всички, Бедзеки отново е сочен за фаворит, тъй като се смята, че конфигурацията на трасето и изборът на гуми ще са подходящи за Априлия. А той побърза да увери, че в тима не липсва мотивация след успеха в Тайланд.

Фермин Алдегер се завръща в MotoGP за Гран При на Бразилия
Фермин Алдегер се завръща в MotoGP за Гран При на Бразилия

„Изключително съм щастлив, че ще се състезаваме в Бразилия, любопитен съм да открием новото трасе – обясни Бедзеки. – Сигурен съм, че ще стане страхотно състезание и ще се срещнем с нови фенове. Надяваме се на добър уикенд, не ни липсва мотивация да се представим добре.“

Бедзеки е втори в класирането след първия кръг, на 7 точки от Педро Акоста с КТМ, който спечели спринта и завърши втори в основното състезание. В Тайланд Бедзеки стана първият пилот на Априлия в MotoGP, спечелил три поредни състезания – последните две от сезон 2025 в Португалия и Валенсия и първото за 2026 в Бурирам.

Програма на уикенда за Гран При на Бразилия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Бразилия в MotoGP
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Бивш шеф на Ферари разказа за брутална шега на Райконен

Бивш шеф на Ферари разказа за брутална шега на Райконен

  • 18 март 2026 | 10:46
  • 2096
  • 0
Хамилтън и Ръсел с щедри похвали за Китай

Хамилтън и Ръсел с щедри похвали за Китай

  • 18 март 2026 | 10:18
  • 625
  • 0
Норис е уверен, че Макларън ще се върне в челото

Норис е уверен, че Макларън ще се върне в челото

  • 17 март 2026 | 20:12
  • 1534
  • 0
Ди Монтедземоло: Искам да видя Антонели във Ферари

Ди Монтедземоло: Искам да видя Антонели във Ферари

  • 17 март 2026 | 19:38
  • 1724
  • 1
Перес пое вината за сблъсъка с Ботас в Китай

Перес пое вината за сблъсъка с Ботас в Китай

  • 17 март 2026 | 18:42
  • 1918
  • 0
Защо Ферари нямаха шанс за победа в Китай

Защо Ферари нямаха шанс за победа в Китай

  • 17 март 2026 | 18:11
  • 6233
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

  • 18 март 2026 | 12:43
  • 1279
  • 4
УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

  • 18 март 2026 | 12:03
  • 4591
  • 3
Очаквайте на живо: Витомир Вутов в „Гостът на Sportal.bg”

Очаквайте на живо: Витомир Вутов в „Гостът на Sportal.bg”

  • 18 март 2026 | 12:24
  • 266
  • 0
СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

  • 18 март 2026 | 11:13
  • 7306
  • 8
Шампионска лига ще си остане голямото разочарование на Гуардиола в Ман Сити

Шампионска лига ще си остане голямото разочарование на Гуардиола в Ман Сити

  • 18 март 2026 | 08:18
  • 10246
  • 17
Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

  • 18 март 2026 | 09:34
  • 4287
  • 1