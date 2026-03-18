Бедзеки: Не ни липсва мотивация за Бразилия

Марко Бедзеки и Априлия бяха най-силната комбинация в състезателния уикенд за Гран При на Тайланд в MotoGP, като италианецът спечели основното състезание и падна в спринта докато беше начело.

За предстоящия старт в Бразилия, където пистата ще е нова за всички, Бедзеки отново е сочен за фаворит, тъй като се смята, че конфигурацията на трасето и изборът на гуми ще са подходящи за Априлия. А той побърза да увери, че в тима не липсва мотивация след успеха в Тайланд.

„Изключително съм щастлив, че ще се състезаваме в Бразилия, любопитен съм да открием новото трасе – обясни Бедзеки. – Сигурен съм, че ще стане страхотно състезание и ще се срещнем с нови фенове. Надяваме се на добър уикенд, не ни липсва мотивация да се представим добре.“

Бедзеки е втори в класирането след първия кръг, на 7 точки от Педро Акоста с КТМ, който спечели спринта и завърши втори в основното състезание. В Тайланд Бедзеки стана първият пилот на Априлия в MotoGP, спечелил три поредни състезания – последните две от сезон 2025 в Португалия и Валенсия и първото за 2026 в Бурирам.

