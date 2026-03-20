Затворници отводняват пистата в Бразилия

Първото състезание от MotoGP в Бразилия от над 20 години насам ще претърпи промени в програмата заради последните силни дъждове, които наводниха напълно реконструираната писта „Айртон Сена“ в Гояния.
Тази седмица целият регион беше ударен от силни валежи и цели участъци от трасето се оказаха напълно под вода. Организаторите на състезанието, подпомагани от няколко групи затворници работят почти денонощно по отводняването на пистата, но не успяха да спасят графика за петъчните тренировки.
Проблемът се задълбочава и от това, че буквално до вчера вървяха ремонтите по пистата и околните сгради и останаха доста кални участъци, за които беше предвидено да са покрити с плочки или затревени и там се образуват гигантски локви. А местните обясниха, че всеки, стъпил в тази лепкава кал веднага затъва.
Първата тренировка в Moto3 беше отложена, тъй като отводняването на трасето продължи повече от предвиденото след силните дъждове през нощта.
Снимки: Gettyimages