Съдията на Леверкузен – Байерн призна, че е сбъркал с червения картон на Луис Диас

Главният съдия Кристиян Дингерт, който ръководи дербито в Германия между Байер (Леверкузен) и Байерн, завършило 1:1, призна за сериозна грешка в едно от отсъжданията си в мача. Спорни моменти в двубоя не липсваха, като общо три попадения бяха отменени, а реферът изгони играчите на баварците Николас Джаксън и Луис Диас.
Байерн оцеля и с намален състав в люто дерби с Леверкузен, белязано от съдийските решения
Именно за втория жълт картон на колумбиеца реферът призна пред камерите на Sky Germany, че е сгрешил в отсъждането си. Луис Диас получи втори жълт картон, след като Дингерт прецени в 84-ата минута, че крилото е симулирало в наказателното поле на Леверкузен.
„По време на мача възприех инцидента като симулация. Това видях. Сега, като гледам записите, е ясно, че не беше дузпа. Но червеният картон беше прекалено суров; сега не бих го показал“, каза съдията пред Sky.
Междувременно пък почетният президент на баварците Ули Хьонес директно нападна рефера на дербито с Леверкузен. „Това беше най-лошото представяне на съдийски екип, което някога съм виждал в мач от Бундеслигата“, каза босът на Байерн, цитиран от „Билд“. Претенции към съдийството изразиха още треньора на шампионите Венсан Компани, Йошуа Кимих и спортния директор Макс Еберл.
Снимки: Imago