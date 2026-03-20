Китай, Индия и Казахстан приемат следващите световни първенства

Съветът на Световната атлетика избра Одиша в Индия и Астана в Казахстан за домакини на Световните първенства по лека атлетика в зала съответно през 2028 и 2030 година.

Събитията бяха възложени по време на 240-ата среща на Съвета на Световната атлетика, проведена в Торун, Полша, преди Световното първенство по лека атлетика в зала Куявия-Поможе 26.

Сред решенията, взети по време на двудневната среща в сряда и четвъртък (18-19 март), беше и възлагането на Световния отборен шампионат по спортно ходене през 2028 г. на Хъфей в Китай.

Приветствайки Съвета в град Торун в навечерието на Световното първенство в зала, президентът на Световната атлетика Себастиан Коу заяви: "Полша е едно от сърцата на световната атлетика и страна с дълга и забележителна атлетическа традиция, произвела олимпийски шампиони и световни рекордьори в множество дисциплини през изминалия век. Полша продължава да създава атлети от световна класа, много от които ще се състезават тук, в Торун, през дългия уикенд.“

"С възлагането на следващите две издания на този исторически шампионат на Одиша и Астана, аз съм щастлив, че Световното първенство в зала продължава да се развива, завладявайки публиката по целия свят, и че следващите ни двама домакини отразяват нашата стратегия да провеждаме събитията си на развиващи се пазари“, добави той.

"Бих искал също да поздравя Хъфей за възлагането на Световния отборен шампионат по спортно ходене през 2028 г. Те ще бъдат поредният град в силната поредица от китайски градове, които ще бъдат домакини на събитие от Световните серии на атлетиката от 2025 до 2028 г.“

Световното първенство в зала през 2028 г. ще бъде първият глобален шампионат по лека атлетика, на който Индия ще бъде домакин, и ще се проведе от 3 до 5 март 2028 г. Одиша, източният индийски щат на Бенгалския залив, беше домакин на Азиатското първенство през 2017 г., а щатът също така е приемал и състезание от бронзовия Континентален тур на Световната атлетика.

"Това е горд момент не само за Одиша, но и за цяла Индия“, каза главният министър на Одиша Шри Мохан Чаран Маджи. "Изказваме искрената си благодарност на Световната атлетика и на Атлетическата федерация на Индия за доверието, което ни гласуваха, да бъдем домакини на един от най-престижните шампионати в световната атлетика.“

"През последното десетилетие Одиша превърна спорта в централен стълб на своята визия за развитие. Чрез постоянни инвестиции в спортна инфраструктура от световна класа, програми за развитие на атлети и екосистеми за високи постижения, нашият щат се превърна във водеща дестинация за международни спортни събития. Домакинството на Световното първенство по лека атлетика в зала през 2028 г. ще засили още повече нашия ангажимент за изграждане на жизнена спортна култура, като същевременно ще вдъхнови следващото поколение атлети в цяла Индия“, добави той.

Възлагането на изданието през 2030 г. на столицата на Казахстан Астана, което ще се проведе от 15 до 17 март 2030 г., също ще доведе спорта до нови пазари. Градът беше домакин на Азиатското първенство в зала през 2023 г., както и на златни състезания от Световния тур в зала през 2024 и 2025 г.

"Казахстанската атлетическа федерация изразява своята искрена благодарност на Световната атлетика за високото доверие, което ни оказа, и за предоставянето на правото да бъдем домакини на Световното първенство по лека атлетика в зала през 2030 г. в Астана“, заяви президентът на Казахстанската атлетическа федерация Асхат Хасенов.

"Това значимо постижение е признание за усилията на нашата страна в развитието на атлетиката и укрепването на позициите ѝ в света. Ние сме решени да проведем събитието на възможно най-високо ниво и сме уверени, че шампионатът ще се превърне в забележително и запомнящо се събитие за световната атлетическа общност.“

Провеждането на Световния отборен шампионат по спортно ходене през 2028 г. в Хъфей на 9 април 2028 г. продължава вече четиригодишния атлетически път през Китай, следвайки събития от Световните серии на атлетиката в Нанкин (2025), Гуанджоу (2025), Янджоу (2027) и Пекин (2027).

Световната атлетика одобри нови принципи, уреждащи квалификациите за Световните първенства и Олимпийските игри, както и редица други важни решения, свързани със състезанията.

Новите квалификационни принципи, подкрепени от Комисията на атлетите, представляват еволюция на съществуващия модел, използван за Олимпийските игри в Париж 2024 и Световното първенство в Токио 25.

Моделът отново се основава на двоен път за класиране, но вече се очаква 40% от атлетите да се класират чрез покриване на нормативи, а останалите 60% – чрез световната ранглиста. Това е промяна спрямо досегашното съотношение от 50 на 50 процента.

Принципите се прилагат за състезания от категория C и по-висока, като целта е да се предоставят възможности за класиране чрез глобалната мрежа от турнири от Континенталния тур.

Въз основа на тези принципи са разработени и предварителните рамки на квалификационните системи за Световното първенство в Пекин 27 и Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Допълнителни детайли, включително нормативите за всяка дисциплина, ще бъдат представени на Съвета за одобрение на бъдещо заседание.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages