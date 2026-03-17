  3. Тудор: Трябва да покажем, че те не са по-добри от нас

Тудор: Трябва да покажем, че те не са по-добри от нас

  • 17 март 2026 | 17:22
Наставникът на Тотнъм Игор Тудор заяви, че реванша с Атлетико Мадрид от 1/8-финалите в Шампионската лига е идеален момент да се натрупа повече самочувствие в отбора. Лондончани загубиха с 5:2 гостуването в испанската столица преди седмица след поредица от изключително нелепи грешки. Самият Тудор пък е силно критикуван за представянето на “шпорите” след заставането си начело на тима, но те донякъде успяха да дадат лъч светлина на феновете си след равенството с Ливърпул през уикенда. Хърватинът призна, че цел номер едно на Тотнъм е да запази мястото си в Премиър лийг, тъй като са едва на точка над опасната зона.

“Нашият приоритет е да останем в Премиър лийг, но утре имаме голямо предизвикателство да покажем, че можем да се справим добре и да демонстрираме, че те не са по-добри от нас. Ще е трудно, но не и невъзможно. Трябва да останем в играта и да се съсредоточим върху силните си страни. Всичко е възможно, но трябва да вярваме, че можем да го направим. Трябва да опитваме да продължим добрата си форма и да започнем да променяме нещата. Играчите са силно ангажирани и искат да се справят добре,” коментира мениджърът.

Тудор: Заслужавахме повече от точка
Тудор: Заслужавахме повече от точка

Тудор потвърди, че Кристиан Ромеро се завръща в състава и ще бъде на разположение утре срещу Атлетико Мадрид, а Дестини Удоджи и Лукас Бергвал ще бъдат на пейката на тима. Жоао Палиня е аут за мача, а Конър Галахър все още е под въпрос.

“Кристиан е на разположение и ще може да играе. Сътресението на Жоао Палиня е по-лошо, Кристина ще е с нас. Ще направим каквото можем за Конър Галахър днес. Той има астма и вероятно някакъв вирус го е хванал, но ще преценим дали може да е на пейката. Жоао Палиня определено е аут, Дестини Удоджи и Лукас Бергвал ще бъдат на пейката. Няма да са част от титулярите, защото току що се завърнаха,” заяви мениджърът.

Снимки: Gettyimages

