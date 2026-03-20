Популярни
На живо: Какви са промените в устава след Конгреса на БФС
  3. Ливърпул ще е без Салах за гостуването на Брайтън

Ливърпул ще е без Салах за гостуването на Брайтън

  • 20 март 2026 | 13:22
Мохамед Салах ще пропусне утрешното важно гостуване на Ливърпул в Брайтън в двубой от 31-вия кръг на Премиър лийг. Египтянинът, който през седмицата пропусна дузпа срещу Галатасарай, но след това се разписа, вкарвайки 50-ия си гол в Шампионската лига, бе заменен 1/4 час преди края на сблъсъка в сряда, след като сам даде знак, че иска смяна.

“Той няма да бъде на разположение утре. Добрата новина за нас е, че предстои пауза за националните обори. Лошата за Египет е, че той няма да може да пътува за мачовете на отбора. Това, което Мо е показал в миналото, е, че може да се възстанови по-бързо, отколкото други играчи биха могли в подобни ситуации, защото се грижи толкова добре за тялото си. Да се надяваме, че през тези две седмици, ще може да се възстанови и да се върне. Джо Гомес беше на пейката в мача срещу Галатасарай, но не беше готов да играе. Може да бъде на разположение утре, но не и да започне като титуляр.

Ще се изправим срещу много атрактивен и интересен стил на игра, какъвто практикува Брайтън. Това отново прави нещата сложни, защото имаме само 62 часа за почивка. Трябва да вземем решение какво ще е разумно да направим. Джереми Фримпонг, например, е толкова експлозивен играч и направи толкова много спринтове, но когато мачовете идват бързо, той няколко пъти се контузваше през този сезон. След като и Джо няма да започне, може да разберете на какви въпроси трябва да си отговорим. Не става дума само за Джерми.

Брайтън винаги е бил отбор, който иска да играе, да изнася топката от защитата и ще направи мача много интензивен. Между другото, ние сме единственият отбор, и това не е оплакване, който игра във вторник или сряда в Европа, а сега ще играе в събота - гостуване от 12:30 ч. срещу един от най-интензивните отбори в лигата. Но ще бъдем готови", заяви Слот по време на днешната си пресконференция.

Снимки: Imago

