Фиорентина взе аванс срещу Ракув след дузпа

  • 13 март 2026 | 00:14
Отборът на Фиорентина надви коравия тим на Ракув с 2:1 в първия 1/8-финал от третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите.

След нулево първо полувреме, двата отбора си размениха по едно бързо попадение. Първо, Йонатан Брунес откри резултата за поляците в 62-рата минута, а след него Шер Ндур възстанови равенството в 62-рата минута.

Така мачът отиваше към закономерно реми, но в добавеното време италианците спечелиха дузпа, която бе превърната от Алберт Гудмундсон в 93-тата минута и дари победата на “виолетовите”, които през предходните три сезона стигаха неизменно до 1/2-финалите в турнира.

Солидно представяне за гостуващите тимове в първите сблъсъци от 1/8-финалите в ЛК
Солидно представяне за гостуващите тимове в първите сблъсъци от 1/8-финалите в ЛК

Реваншът в Полша е идната седмица на 18-и март (сряда) от 19:45 часа българско време.

